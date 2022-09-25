Це спричиняє зниження рівня морально-психологічного стану військовослужбовців окупаційних військ.

Новоприбулих за мобілізацією військовослужбовців російські окупанти без підготовки направляють до своїх підрозділів на лінії зіткнення.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 18:00.

"Командування російських окупаційних військ новоприбулих за мобілізацією військовослужбовців без підготовки направляє на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, безпосередньо на лінію зіткнення", - мовиться у дописі.

Відео дня

У Генштабі зауважили, що це значно впливає на зниження рівня морально-психологічного стану військовослужбовців противника та якість виконання ними обов'язків.

Мобілізація в Росії: що варто знати

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тисяч осіб.

У британській розвідці вважають, що Росії доведеться вирішувати логістичні та адміністративні проблеми, щоб зібрати 300 тисяч військовослужбовців, які навряд чи стануть боєздатними протягом місяців.

Експерти зазначають, що навіть ця обмежена мобілізація буде дуже непопулярною серед частини російського населення, і Путін бере на себе значний політичний ризик в надії створити необхідну бойову міць. Також наголошується, що цей крок фактично є визнанням, що Росія вичерпала запас добровольців, які готові воювати в Україні.

Видання "Нова газета. Європа" з посиланням на джерело в адміністрації Путіна повідомило, що засекречений пункт указу про мобілізацію дозволяє Міноборони РФ мобілізувати 1 мільйон осіб. Також з'являлися повідомлення про намір зібрати 1,2 мільйони осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: