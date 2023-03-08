Демонстранти заповнили кілька вулиць навколо парламенту.

Протести проти "російського закону" тривають у Тбілісі, Грузія. Тисячі демонстрантів заповнили вулицю Руставелі, де розташований парламент, і прилеглі вулиці.

Як повідомляють "Грузія Онлайн", SOVA і Paper Kartuli, акція проходить під гаслом "Ні російському закону!".

Учасники протесту висунули ультиматум владі. Вони вимагають:

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відмовитися від прийняття "російського закону";

звільнити всіх затриманих під час акції 7 березня.

Для виконання вимог уряду керівної партії "Грузинська мрія" надали годину.

Оновлено (21:25): Протестувальники в Грузії штурмують будівлю парламенту, б'ють вікна. Силовики використовують водомети та газ, щоб розігнати протест. Більше читайте тут.

Оновлено (20:50): Численні відео з місця та повідомлення ЗМІ свідчать, що до будівлі парламенту стягують спецпризначенців. Крім цього, Paper Kartuli інформує, що понад 200 поліцейських стягнуто на мітинг. Зокрема, силовики зібралися у внутрішньому дворі парламенту.

Протестувальники після заклику опозиції наблизилися до входів до будівлі парламенту. Демонстранти палять фаєри та димові шашки, стукають по паркану.

Оновлено (20:29): Лідер опозиційної партії "Стратегія Агмашенебелі" Георгій Вашадзе закликав оточити парламент, не застосовуючи насильство, оскільки година з моменту висування ультиматуму владі пройшла, а реакції не було.

Серед протестувальників – учасниці жіночого маршу, який прийшов раніше сьогодні, представники опозиції.

Демонстранти скандували гасло акції, а також "Грузія!", "Ні тотальному контролю" та інші гасла. Звучав гімн Грузії. Протестувальники запалювали фаєри.

До місця проведення акції стягнули силовиків. Представники Міністерства внутрішніх справ обшукують громадян, які зібралися біля парламенту Грузії, зокрема, проводять огляди сумок.

Частина протестувальників прийшла на акцію в засобах захисту – лижних окулярах, масках тощо. До цього напередодні закликали організатори протесту, оскільки вчора протестувальників розганяли з використанням перцевого газу, внаслідок чого постраждало чимало демонстрантів.

Паралельно тривають затримання учасників вчорашньої акції. У МВС заявили, що затримано ще 10 осіб – за непокору поліції. У них під час обшуку нібито знайшли електрошокери, кийки, різні види піротехніки, фарбу і каміння. Їх вилучили як речові докази. Також було розпочати кримінальне провадження через застосування насильства до поліцейського на мітингу, затриманий – громадянин Грузії 2001 року народження.

Протести в Грузії - що потрібно знати

7 березня в Грузії почалися масові протести проти "російського закону". Опозиційні сили пообіцяли перейти до щоденних акцій, і 8 березня демонстрації продовжилися. Спершу пройшов приурочений до 8 березня Жіночий марш, який також виступив проти прийняття закону.

Протестувальники висловлюють незгоду з ухваленням аналогічного чинному в Росії "закону про іногагентів", що обмежує роботу неурядових організацій і ЗМІ, які фінансуються на 20 і більше відсотків іноземними державами.

Грузія претендує на членство в ЄС і цей закон ставить під загрозу євроінтеграцію країни. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників і пообіцяла ветувати закон у разі його прийняття. Наразі він розглянутий тільки в першому читанні і підтриманий мінімальним необхідним (76) числом голосів депутатів.

Протести в середу закінчилися зіткненнями протестувальників з силовиками. МВС намагалася розігнати акцію, використовуючи перцевий газ, водомети і світлошумові гранати. Протестувальники своєю чергою закидали поліцію "коклейлями Молотова". Кілька десятків учасників протестів були затримані.

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