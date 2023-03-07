ЗМІ повідомляють про застосування світлошумових гранат.

У Тбілісі триває акція протесту, незважаючи на те, що до будівлі парламенту прибув спецназ з водометною машиною і людей розігнали.

До цього учасники акції знесли металеве загородження і дісталися до центральних залізних воріт парламенту. Місцеві ЗМІ повідомляли, що силовики використовували проти мітингувальників злетозоточивий газ і водомети.

По гучномовцю крутять звернення з проханням розійтися, силовики витіснили учасників мітингу з площі в провулки. Повідомляється, що проти людей застосували світлошумові гранати.

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Грузинському телеканалу "Руставі-2" у МВС Грузії заявили, що в ході акції було затримано шістьох осіб.

Протести в Грузії

Як повідомляв УНІАН, протести почалися після того, як парламент Грузії прийняв законопроект про "іноагентів", який дозволить оголошувати "агентами іноземного впливу" деякі неурядові організації та видання.

У США назвали рішення парламенту "чорним днем для грузинської демократії".

Незгодні люди вийшли на акцію протесту у Тбілісі. Пізніше почалися зіткнення з силовиками, проти демонстрантів застосували перцевий газ.

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