Опозиційні сили країни обіцяли перейти до щоденних акцій протесту "до перемоги".

Після силового розгону акції проти прийняття "російського закону" біля будівлі парламенту Грузії у Тбілісі протести не вщухли. Жіночі марші, що приурочені до Міжнародного жіночого дня й відбуваються сьогодні по всій країні, підхопили ініціативу.

Як пише "Грузія Онлайн", акції проходять в Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Озургеті, Амбролаурі, Болнісі, горі та інших містах Грузії.

У столиці марш попрямував до стін парламенту з метою зачитати маніфест проти прийнятого в першому читанні скандального закону "Про прозорість іноземного впливу".

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Організатори акції наголошують, що неурядові організації, з якими покликаний боротися прозваний "російським" закон, грають ключову роль в наданні допомоги жертвам насильства, мігрантам, матерям-одиначкам, переселенцям і багатьом іншим категоріям громадян.

"Внаслідок дискримінації і заборони цієї підтримки постраждає все населення Грузії", – акцентували організатори акції в анонсі.

За інформацією Paper Kartuli, в акції беруть участь близько п'яти тисяч осіб. На фото і відео з місця можна побачити, що це переважно жінки. Як і під час вчорашнього протесту, що закінчився запеклими зіткненнями з силовиками, на місце стягнули десятки правоохоронців.

Протести в Грузії - що потрібно знати

7 березня грузинський парламент мінімальною необхідною (76) кількістю голосів у першому читанні ухвалив скандальний законопроект "Про прозорість іноземного впливу" ("російський закон", "закон про іноагентів"). Відповідно до закону, "іноагентами" вважатимуть неурядові організації та ЗМІ, які на 20% і більше фінансуються з інших країн. Аналогічний закон діє в Росії і дозволяє путінському режиму боротися з правозахисними та іншими організаціями, ЗМІ.

Противники закону в Грузії стверджували, що він поставить хрест на євроінтеграції країни. Їхні побоювання підтвердив Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, який заявив, що закон "несумісний з цінностями і стандартами ЄС" і може серйозно вплинути на взаємини Грузії, яка є кандидаткою на вступ до блоку, з ЄС.

Під будівлею парламенту напередодні розгляду закону зібралися протестувальники. Протягом багатогодинної акції демонстранти намагалися прорватися в будівлю парламенту, МВС країни вдалася до силового розгону протесту. Між правоохоронцями та протестувальниками були сутички, демонстранти використовували "коктейлі Молотова", силовики - водомети, газ і світлошумові гранати. За інформацією влади, 66 учасників акції були затримані. Серед протестувальників були постраждалі. Після придушення протесту опозиційні сили пообіцяли перейти до щоденних протестних акцій "до перемоги".

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала учасників акції. Вона пообіцяла ветувати цей закон у разі його прийняття.

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