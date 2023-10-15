Путін візьме участь у форумі "Один пояс, один шлях". Це його другий закордонний візит Путіна не в країни колишнього СРСР після початку повномасштабної війни проти України.

Цього тижня президент Росії Володимир Путін зустрінеться з Сі Цзіньпіном у Китаї, щоб спробувати поглибити партнерство між двома найбільшими стратегічними конкурентами Сполучених Штатів.

Путін візьме участь у форумі "Один пояс, один шлях" у Пекіні 17-18 жовтня. Про це пише Reuters.

"Безмежне партнерство" і США

Китай і Росія оголосили про "безмежне" партнерство в лютому 2022 року, коли Путін відвідав Пекін за кілька днів до того, як він розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, спровокувавши найбільш смертоносну сухопутну війну в Європі з часів Другої світової війни.

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Сполучені Штати вважають Китай своїм найбільшим конкурентом, а Росію - своєю найбільшою національною державною загрозою, тоді як президент США Джо Байден стверджує, що це століття буде визначатися екзистенційною боротьбою між демократіями та автократіями.

"За останнє десятиліття Сі створив із путінською Росією найбільш значущий неоголошений альянс у світі. Сполученим Штатам доведеться змиритися з тим незручним фактом, що стрімко зростаючий системний суперник і реваншистська одновимірна супердержава з найбільшим у світі ядерним арсеналом тісно об’єдналися в протистоянні США", - сказав Reuters Грем Еллісон, професор Гарвардського університету та колишній помічник міністра оборони при Біллі Клінтоні.

Байден назвав Сі "диктатором" і сказав, що Путін є "вбивцею" і лідером, який не може залишатися при владі. Пекін і Москва розкритикували Байдена за ці слова.

Колись Росія була старшим партнером у світовій комуністичній ієрархії, але тепер, через три десятиліття після розпаду Радянського Союзу в 1991 році, вважається молодшим партнером комуністичного Китаю, що відроджується під керівництвом Сі, найвпливовішого лідера країни з часів Мао Цзедуна.

Сі Цзіньпін і Путін: на що звернути увагу під час зустрічі

Як зазначає Reuters, це буде першою поїздкою глави Кремля не в країни колишнього Радянського Союзу цього року, після того, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт у березні за депортацію дітей з України. І це лише друга така поїздка з початку повномасштабного вторгнення в Україну - минулого року Путін відвідав Іран для переговорів із верховним лідером аятолою Алі Хаменеї.

Тож є п'ять речей, на які слід звернути увагу під час візиту Путіна до Китаю.

Оборона

Оскільки міністра оборони Лі Шанфу не було на публіці більше шести тижнів, спостерігачі з Китаю будуть стежити за тим, хто візьме на себе провідну роль у будь-яких переговорах з російськими військовими офіційними особами щодо співпраці.

Лі потрапив під санкції США в 2018 році за угоду про постачання зброї, яку він забезпечив з Росією на попередній посаді. Генерал Лю Чженьлі, голова військового органу, відповідального за бойові операції та планування Китаю, став головним претендентом на посаду.

Для Китаю Росія є не лише основним джерелом нафти та газу: найбільша у світі ядерна держава також є багатим потенційним джерелом технологій, оскільки Народно-визвольна армія (НОВА) прагне модернізувати свої звичайні та ядерні сили до 2035 року.

Згідно з оцінкою Міністерства оборони США за 2022 рік, протягом останніх десятиліть російські авіаційні, ракетні та навіть підводні технології передавалися Китаю.

Китай і Росія тісно співпрацюють у сфері цивільних атомних станцій, деякі з яких можна використовувати для виробництва військового плутонію, як, наприклад, реактори швидкого розмноження в Сяпу.

Зброя для війни

Китай утримується від засудження війни Росії проти України або від того, щоб назвати її "вторгненням" відповідно до думки Кремля, який розглядає війну як "спеціальну військову операцію".

Сполучені Штати застерегли Китай від надсилання будь-якої зброї до Росії, хоча Китай є другим за величиною імпортером російської нафти після Індії і, таким чином, підтримує економіку Росії.

Китай спростував повідомлення західних ЗМІ про те, що він відправляв зброю до Росії.

Найкращі друзі

Путін і Сі люблять демонструвати тісну дружбу: одного разу глава Кремля привіз лідеру Китаю на його день народження російське морозиво - "Ескімо" і "Пломбір". Своєю чергою Сі є єдиним світовим лідером, який святкував день народження Путіна з ним.

Під час візиту до Росії в 2019 році, де обидва лідери підписали пакет торговельних угод і милувалися пандами в Московському зоопарку, Сі сказав російським ЗМІ: "Президент Путін - іноземний колега, з яким я спілкувався найбільше. Він мій найкращий друг, і я дуже ціную нашу дружбу".

Сі Цзіньпін також нагородив Путіна медаллю дружби в 2018 році, сказавши, що "Путін - мій найкращий близький друг".

У березні Путін заявив, що запросив Сі Цзіньпіна до своїх особистих апартаментів у Кремлі. Він сказав, що вони поговорили біля каміна за чаєм.

Нафта і газ

Керівники російських енергетичних гігантів "Газпром" і "Роснефть" Олексій Міллер та Ігор Сєчін приєднаються до Путіна під час його візиту до Китаю, повідомили Reuters джерела, знайомі з планами.

Росія хоче укласти угоду про продаж Китаю більшої кількості природного газу та планує побудувати трубопровід "Сила Сибіру-2", який проходитиме через Монголію та матиме річну потужність 50 мільярдів кубометрів

Для порівняння: нинішня "Сила Сибіру" досягне 38 мільярдів кубометрів газу до 2025 року.

Запропонований трубопровід транспортуватиме газ із родовищ півострова Ямал у Західному Сибіру до Китаю, найбільшого споживача енергії у світі та зростаючого споживача газу. Однак, ціну ще потрібно узгодити.

Зростання торгівлі

Товарообіг між Росією та Китаєм зріс на 30% у першому півріччі цього року і зросте до понад 200 мільярдів доларів у 2023 році, заявив міністр економіки Росії Максим Решетніков під час візиту до Китаю.

Зараз Росія є другим за величиною торговельним партнером Китаю за межами Азії, поступаючись лише Сполученим Штатам, на які припадає півтрильйона товарообігу за перші дев’ять місяців цього року. На частку Росії припало 176 мільярдів доларів, а на Німеччину - 158 мільярдів доларів.

Китай балансує між РФ і США

Путін і Сі поділяють широкий світогляд, який бачить Захід занепадаючим, так само, як Китай кидає виклик перевазі США в усьому, від квантових обчислень і синтетичної біології до шпигунства та жорсткої військової сили.

Але Сі, який очолює економіку в 18 трильйонів доларів, повинен балансувати між тісними особистими зв’язками з Путіним і реальністю мати справу з економікою Сполучених Штатів вартістю 27 трильйонів доларів, які все ще є найсильнішою військовою державою у світі та найбагатшою.

Сполучені Штати застерегли Китай від постачання Путіну зброї, оскільки Росія, економіка якої становить 2 трильйони доларів, бореться з українськими силами, яких підтримують США та Європейський Союз.

Директор Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Олександр Габуєв сказав, що оптика війни в Україні робить великі публічні угоди малоймовірними зараз.

"Путін, безумовно, почесний гість. У той же час я вважаю, що Китай не зацікавлений у підписанні будь-яких додаткових угод, принаймні публічно, тому що все, що можна представити як надання додаткового грошового потоку до військової скарбниці Путіна та його військової машини, наразі не підходить", - сказав Габуєв, додавши, що обговорюватиметься військова та ядерна співпраця.

Складності військового співробітництва додає невизначеність щодо долі міністра оборони Лі Шанфу, якого не бачили на публіці понад шість тижнів.

Китай і Росія - інші новини

Як повідомляв УНІАН, відносини Китаю із Заходом, зокрема з ЄС, постраждали через те, що Пекін певним чином підтримував свого партнера Росію протягом усієї війни Москви проти України. Утім, як стало відомо, Китай хоче віддалитися від слабкої Росії і поліпшити відносини з країнами Заходу. Основна увага буде приділятися зв'язкам з Європою.

Зокрема, посол КНР у Євросоюзі Фу Цун заявив, що вторгнення РФ в Україну поставило Китай "у дуже скрутне становище" і "сильно загострило" відносини з Європою. Пекін опинився в ситуації, де потрібно "обирати між друзями".

На початку квітня цього року Фу Цун заявив, що слова про "безмежну дружбу" між Москвою і Пекіном - це не більше ніж риторичний прийом. Він додав, що їхні зв'язки можуть бути не такими безмежними, як колись заявляли їхні лідери.

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