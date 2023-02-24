Президент України Володимир Зеленський вважає, що президентом Росії Володимиром Путіним немає вже про що говорити.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час прес-конференції "Лютий. Рік незламності", відповідаючи на запитання щодо можливості переговорів з російським диктатором у Туреччині.
Зеленський зазначив, що з його боку було прохання щодо перемовин з Путіним, щоб не допустити війни, але тоді президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган не зміг цього зробити.
"І не тільки він. Він потужний. А зараз він вважає, що може", - сказав глава держави.
Він наголосив, що зараз вже Україна не може йти на такі перемовини.
"Зараз ми не можемо. Це не та вже людина (Путін - УНІАН), там немає з ким говорити", - зауважив Зеленський.
За його словами, він вдячний президенту Ердогану за зернову ініціативу та захисників "Азовсталі", які зараз перебувають у Туреччині.
Що Зеленський ще говорив про переговори з РФ
У п’ятницю, 24 лютого, проходить прес-конференція президента України Володимира Зеленського "Лютий. Рік незламності".
Під час спілкування з журналістами президент зробив низку важливих заяв, зокрема про перемовини з агресором. Зеленський заявив, що теоретично не думає про переговори з Росією щодо припинення війни. Втім, він хоче залучити до формули миру країни Латинської Америки, Африки, а також Індію і Китай.
Крім того, Зеленський назвав, за яких умов Україна може сказати Росії, в якому форматі "будемо дипломатично ставити крапку". За його словами, Росія має вийти з території України, припинити завдавати ударів по її території та вбивати цивільне населення.