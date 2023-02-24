Президент України нагадав, що з його боку було прохання про перемовини раніше, щоб не допустити війни, але тоді ніхто цього не зміг зробити.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що президентом Росії Володимиром Путіним немає вже про що говорити.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час прес-конференції "Лютий. Рік незламності", відповідаючи на запитання щодо можливості переговорів з російським диктатором у Туреччині.

Зеленський зазначив, що з його боку було прохання щодо перемовин з Путіним, щоб не допустити війни, але тоді президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган не зміг цього зробити.

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"І не тільки він. Він потужний. А зараз він вважає, що може", - сказав глава держави.

Він наголосив, що зараз вже Україна не може йти на такі перемовини.

"Зараз ми не можемо. Це не та вже людина (Путін - УНІАН), там немає з ким говорити", - зауважив Зеленський.

За його словами, він вдячний президенту Ердогану за зернову ініціативу та захисників "Азовсталі", які зараз перебувають у Туреччині.

Що Зеленський ще говорив про переговори з РФ

У п’ятницю, 24 лютого, проходить прес-конференція президента України Володимира Зеленського "Лютий. Рік незламності".

Під час спілкування з журналістами президент зробив низку важливих заяв, зокрема про перемовини з агресором. Зеленський заявив, що теоретично не думає про переговори з Росією щодо припинення війни. Втім, він хоче залучити до формули миру країни Латинської Америки, Африки, а також Індію і Китай.

Крім того, Зеленський назвав, за яких умов Україна може сказати Росії, в якому форматі "будемо дипломатично ставити крапку". За його словами, Росія має вийти з території України, припинити завдавати ударів по її території та вбивати цивільне населення.

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