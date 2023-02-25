Володимир Путін намагатиметься представити катастрофічні військові невдачі Росії як необхідний досвід.

У Кремлі не коментували першу річницю повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого, імовірно, через те, що Росія не змогла досягти жодної із заявлених цілей і не мала значних територіальних здобутків з липня 2022 року.

Про це повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Експерти звернули увагу, що російський диктатор Володимир Путін і його посіпаки з адміністрації не робили жодних заяв щодо річниці, хоча протягом останніх трьох днів глава Кремля мав численні публічні виступи.

Аналітики вказують, що провокаційні заяви в річницю вторгнення вкотре зробив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Він нафантазував, що Росія виграє війну, і повторив, що для неї життєво важливо досягти своїх цілей і "відсунути кордони, які загрожують [Росії], наскільки це можливо, навіть якщо це кордони Польщі".

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"Раніше ISW оцінювало, що Кремль використовував Медведєва для підтримки інформаційних кампаній, націлених на військову підтримку України Заходом, і для відволікання уваги від військових невдач Росії", - зазначається в звіті.

Натомість російський терорист і військовий злочинець Ігор Гіркін розкритикував заяви Медведєва, назвавши їх маячнею, і намагався применшити значення військових невдач для Росії. Він зазначив, що дуже важко перемогти державу, яка отримує зовнішню підтримку, за допомогою невмотивованих сил Росії, відсутності громадянського суспільства та сильного промивання мізків.

Аналитики ISW зазначають, що подібні заяви російських представників можуть свчдити про те, що Путін намагатиметься представити катастрофічні військові невдачі Росії як необхідний досвід, який вона використовуватиме для підготовки до "майбутньої агресії НАТО проти РФ".

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