Самопроголошений лідер Білорусі має намір поглибити партнерство з китайською стороною, яка нещодавно підтримала РФ своїм "мирним планом" про завершення війни з Україною.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував свій візит до КНР заради зустрічі з главою китайської держави Сі Цзіньпінем після публікації "мирного плану" про врегулювання "української кризи" з боку МЗС Китаю.

Як говориться на офіційному сайті лідера Білорусі, свій візит Лукашенко планує з 28 лютого по 2 березня. Також вказується, що переговори між Лукашенком і Сі Цзіньпінем відбудуться у вузькому і розширеному форматах. Головною темою зустрічі стане поглиблення партнерства між КНР та Білоруссю.

"У центрі уваги будуть питання розвитку торговельно - економічного, інвестиційного та гуманітарного співробітництва, реалізація спільних масштабних проектів, взаємодія в політичній сфері, реагування на гострі виклики в сучасній міжнародній обстановці", - йдеться в повідомленні.

Також очікується, що в ході свого візиту Лукашенко зустрінеться з топ-менеджерами провідних китайських корпорацій, а також ще з низкою високопоставлених чиновників КНР.

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Відзначимо, що наразі глава Білорусі Олександр Лукашенко намагається поглибити відносини з Китаєм, підтримуючі аналогічні спроби з боку керівництва Російської Федерації.

Нагадаємо, що на минулих вихідних глава МЗС Китаю Ван Ї приїхав з візитом до Москви напередодні річниці вторгнення РФ на територію України. Тоді повідомлялося, що його візит пов'язаний з підготовкою можливої зустрічі між лідером РФ Володимиром Путіним й главою КНР Сі Цзіньпінем.

Після цього стало відомо, що китайський лідер може приїхати з візитом Москву до 9 травня - річниці перемоги у Другій світовій війні. Зараз сторони знаходяться на ранній стадії підготовки візиту.

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