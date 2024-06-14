Втім, він поставив Києву умову, на яку українська влада не погодилась.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що на початку війни був готовий відвести війська з Херсонської та Запорізької областей, якщо Росія отримає сухопутний коридор до Криму.

Про це правитель Росії заявив на зустрічі із представниками МЗС Росії. За його версією, у березні 2022 року, після того, як російська армія окупувала частини Херсонської та Запорізької областей, своє посередництво у мирних переговорах запропонували "багато західних політиків".

Путін переконує, що 5 березня 2022 року один із посередників, який нібито отримав підтримку Німеччини, Франції та США, був у Москві. Він запитав, чому російська армія окупує південні регіони України, стверджуючи при цьому, що "допомагає Донбасу".

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"Ми сказали, що не виключаємо суверенітету України за цими областями, якщо у Росії залишиться сухопутна дорога до Криму", - заявив Путін.

За його словами, посередник вирушив до Києва, щоб передати умови, на яких Росія готова відвести війська із Херсонської та Запорізької областей. Але Київ нібито відкинув умову Москви.

"Проте в Україні послуг західного посередника не прийняли, звинуватили його в тому, що він займає проросійські позиції. Тепер стан справ докорінно змінився. Жителі Херсонської та Запорізької областей висловили свою позицію. Ці регіони увійшли до складу РФ. І мови про порушення нашої єдності не може бути", - додав Путін.

Війна в Україні - на що не погоджується Зеленський

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада не погодиться на територіальні поступки заради закінчення війни.

"Чи може ця війна закінчитися на рубежах, які є зараз? Ні, тому що ніяких рубежів для зла не існує, як і 80 років тому. А якщо хтось спробує намалювати часові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною", - заявив президент.

Він висловив упевненість, що Україна зможе виграти війну, оскільки вірить у свою перемогу, як і союзні війська під час Другої світової війни.

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