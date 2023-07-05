Заколот Пригожина зміг сформулювати і поширити в російській армії і політичній еліті ідеї, в тому числі про те, що війна з Україною була помилкою.

Президент Росії Володимир Путін втік з Москви під час заколоту, який очолив ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.

Як повідомляє Newsweek, російський опозиціонер Михайло Ходорковський заявив, що в нього є інформація про пересування Путіна під час заколоту Вагнера 24 червня.

За словами його джерел, Путін вилетів із Москви на літаку під час невдалого перевороту і, швидше за все, відправився в свою резиденцію на Валдаї між Тверською і Новгородською областями Росії.

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Видання зазначає, що очевидна відсутність Путіна під час заколоту породила чутки про його місцезнаходження, а інформація від контакту Ходорковського є останнім свідченням з декількох джерел, включаючи дані стеження за літаками, про те, що російського президента не було в Москві.

"У той момент ми стежили за Путіним. І, схоже, він дійсно виїхав з Москви і, швидше за все, поїхав до своєї резиденції на Валдай", - сказав Ходорковський.

Літак, "який використовується тільки Путіним", вилетів із Москви 24 червня і попрямував на північний захід Росії, сказав Ходорковський із посиланням на своє джерело, додавши, що літак зник із системи відстеження польотів "десь у районі Валдая".

За даними сервісу Flightradar24, президентський літак Іл-96 вилетів із Москви у розпал бунту Пригожина. Повідомляється, що транспондер літака був відключений, коли він почав знижуватися в Тверській області. Це може вказувати на те, що борт прямував на авіабазу Борисовське Хотілово - найближчий аеродром до резиденції Путіна на Валдаї, зазначає Newsweek.

Видання додає, що Іл-96 із реєстраційним номером RA-96022 використовувався для перевезення Путіна на різні зустрічі та саміти. Цей літак вилетів із Москви 24 червня о 14:16 за місцевим часом. О 14:32 він почав знижуватися, перш ніж транспондер був вимкнений о 14:39 на захід від Твері.

Інші літаки спеціального льотного загону "Росія", які використовувалися для перевезення високопоставлених російських чиновників або військових, також піднялися в повітря з Москви, при цьому один із них приземлився в Санкт-Петербурзі.

"Керівники, усілякі керівники різних відомств, дійсно, багато хто з них виїхав і з Москви. Саме тому я тоді думав, що в опозиції є шанс. Але... заколот Пригожина дуже швидко закінчився нічим", - сказав Ходорковський.

У колонці для The New York Times від 30 червня російський журналіст Михайло Зигар також повідомив, що Путіна не було в Москві в день повстання "вагнерівців". Однак Зигар зазначив, що російський президент провів день на яхті свого соратника і бізнесмена Юрія Ковальчука в Санкт-Петербурзі, спостерігаючи за фестивальним шоу "Червоні вітрила". Проте, цьому не було ніяких візуальних доказів, а яхта не залишила ніякого цифрового сліду на морських сервісах стеження. Хоча в минулому транспондери на російських яхтах відключалися.

Інші джерела підтримали версію подій Ходорковського, продовжує Newsweek. Леонід Невзлін, російсько-ізраїльський бізнесмен і критик Путіна, який через кілька тижнів після початку війни оголосив, що відмовляється від російського громадянства, 24 червня написав, що "Путін ховається в бункері своєї резиденції на Валдаї".

"Туди також прилетіли його найближчі друзі і соратники. Диктатор в паніці. Додаткові сили висунулися в бік Валдая для його захисту. Про це щойно повідомили мої джерела", - написав він.

Журналіст Борис Грозовський написав у повідомленні для аналітичного центру Wilson Center від 30 червня: "Протягом дня, коли розгортався заколот, Путін втік з Москви і, як повідомляється, провів наступну добу в своєму маєтку на Валдаї".

За словами Ходорковського, завдяки бунту Пригожину вдалося сформулювати ідеї, "які зараз дуже широко поширені в [російській] армії, а також в політичній еліті", у тому числі про те, що війна з Україною була помилкою.

"Сьогодні це консолідована ідея як в армії, так і в політичній еліті", - додав колишній російський олігарх.

Бунт Пригожина в Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 23 червня рушив зі своїми найманцями на Москву в рамках "Маршу справедливості", вимагаючи відставки міністра оборони Росії Сергія Шойгу і начальника генерального штабу Валерія Герасимова за їх ведення війни в Україні. Пригожин також звинуватив військової керівництво в нанесенні удару по одному з таборів своєї ПВК.

Менш ніж за 24 години Пригожин відкликав своїх бійців, після того, як з Кремлем була укладена угода за посередництва білоруського лідера Олександра Лукашенка, щоб уникнути "кровопролиття". За цими домовленостями Пригожин і його бійці переїдуть до Білорусі, хоча подробиці угоди залишаються неясними.

У день, коли пригожинські бойовики успішно і майже безперешкодно рухалися на Москву, знищивши попутно кілька армійських вертольотів і літак з екіпажами, переляканий російський диктатор Путін спершу записав відеозвернення, у якому звинуватив Пригожина в зраді. Потім з'явилася інформація, що Путін втік із Москви. Видання "Українська правда" із посиланням на джерела в українських спецслужбах повідомило, що лідер Кремля сховався на своїй резиденції у Валдаї. Хоча прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков спростовував це заявляючи, що Путін "працював у Кремлі" в день невдалого перевороту.

Російський опозиціонер Михайло Ходорковський, який понад 10 років провів у в'язниці через особистий конфлікт з Володимиром Путіним, підтримав дії ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина. Пізніше, коментуючи підсумки заколоту, Ходорковський заявив, що путінському режиму було завдано шкоди фантастичного масштабу, а ймовірність перебування Путіна при владі до 2036 року обнулилася.

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