Після невдалого заколоту ПВК "Вагнер" два генерали перестали з'являтися на публіці. Але офіційні санкції влади проти Суровікіна, швидше за все, викличуть розбіжності.

Два російських генерала перестали з'являтися на публіці після спроби заколоту ПВК "Вагнер" 23-24 червня 2023 року.

Командувач ПКС Росії генерал Сергій Суровікін зник із поля зору після тих подій, а заступник міністра оборони генерал-полковник Юнус-бек Євкуров був "помітно відсутній" на телевиступі керівництва відомства 3 липня, відзначає Міноборони Великої Британії посилаючись на дані своєї розвідки.

"Повідомлення про арешт Суровікіна не можуть бути підтверджені, але влада, імовірно, буде з підозрою ставитися до його давнього зв'язку з ПВК "Вагнер", починаючи з його служби в Сирії з 2017 року", - вважають у розвідці Британії.

Відео дня

Євкуров же був знятий на відео в розмові з ватажком "вагнерівців" Євгеном Пригожиним під час захоплення найманцями міста Ростов-на-Дону.

"Хоча Суровікін широко відомий на Заході своєю жорстокою репутацією, він є одним з найбільш шанованих старших офіцерів в російській армії; будь-які офіційні санкції проти нього, швидше за все, викличуть розбіжності", - відзначають в британській розвідці.

Там додають, що підозри, які потенційно падають на високопоставлених офіцерів російської армії, свідчать, що невдалий заколот Пригожина посилив існуючі розбіжності в російській системі національної безпеки.

Спроба заколоту Євгена Пригожина - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що почав "Марш справедливості", мета якого-дійти до Москви. Він звинуватив російських військових у нанесенні удару по одному з таборів своєї ПВК за наказом міністра Сергія Шойгу і начгенштабу Валерія Герасимова. 24 червня вранці Пригожин заявив про захоплення бойовиками "Вагнера" військових об'єктів у Ростові-на-Дону, де зустрівся з Євкуровим, котрий м=намагався переконати Пригожина відступити. Під вечір повідомлялося, що "бунтівники" нібито дійшли майже до околиць Московської області.

Президент країни-агресора Володимир Путін публічно звинуватив Пригожина в зраді. Однак до вечора, після переговорів з білоруським диктатором Олександром Лукашенком, Пригожин зупинив похід своїх бойовиків на Москву і наказав розвертатися. Через кілька днів Путін подякував своїй армії та силам безпеки за те, що вони нібито запобігли заколоту.

Також почала з'являтися інформація про затримання генерала російської армії Сергія Суровікіна. Перед цим стало відомо, що Суровікін міг знати про плани Пригожина провести заколот. Тим більше, що, у "генерала Армагеддона" були давні хороші відносини з Пригожиним. 28 червня російські воєнкори заявили, що генерал армії РФ Сергій Суровікін перебуває в СІЗО "Лефортово" з 25 червня. Однак донька Суровікіна Вероніка стверджує, що після заколоту "вагнерівців" її батька не затримували.

Вас також можуть зацікавити новини: