Подоляк закликав "позбутися пасажирів, що застрибнули у вагон, не маючи квитка".

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував заяву Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша про необхідність реформувати Раду Безпеки ООН.

У мікроблозі Twitter Подоляк назвав його заклик словами, які так довго хотів почути світ. Він зазначив, що орган, який повинен гарантувати глобальну безпеку, більше не працює, а також назвав його щоденним знущанням над здоровим глуздом і міжнародним правом.

"Бо не може країна, що розв’язала масштабну війну у XXI сторіччі та вбиває десятки тисяч людей,- надувши щоки сидіти у цивілізованих людей, розповідати про бойових комарів і ветувати рішення. Час позбутися пасажирів, що застрибнули у вагон, не маючи квитка", - додав радник глави ОП.

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Реформування Радбезу ООН: що відомо

Як відомо, Україна неодноразово закликала виключити зі складу постійних членів Ради безпеки ООН Росію. Країна-агресор не тільки має право вето в організації, а й головувала там у квітні 2023 року.

Восени Сполучені Штати Америки виступили за реформу Ради безпеки через російську агресію в Україні. А Туреччини закликала скасувати права вето.

Вчора стало відомо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що Радбез ООН та система Бреттон-Вудс відображають відносини сил 1945 року, тому їх необіхідно оновити.

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