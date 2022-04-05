Зеленський зазначив, що якщо в ООН не готові до закриття, то мають діяти негайно, адже потрібно негайно повертати сили статуту ООН.

Президент України Володимир Зеленський розповів на Радбезі ООН про звірства РФ та закликав примусити агресора до миру чи саморозпуститися.

Про це він заявив під час виступу у Радбезі ООН, який транслювався в ефірі єдиного інформаційного телемарафону.

На думку президента, Росія хоче перетворити українців на мовчазних рабів.

"Ми маємо справу з державою, яка перетворює право вето в ООН на право смерті та підриває усю архітектуру глобальної безпеки, яка дозволяє злу бути безкарним і поширюватися світом, знищуючи все, що може працювати на мир і безпеку. Якщо це продовжиться, то фіналом буде те, що кожна з держав зможе розраховувати тільки на силу зброї, щоб гарантувати собі безпеку, а не на міжнародне право, не на міжнародні інституції. ООН можна буде тільки закрити", - сказав він.

Зеленський зазначив, що якщо в ООН не готові до закриття, то мають діяти негайно, адже потрібно негайно повертати сили статуту ООН, реформувати систему ООН, щоб право вето не було правом смерті, примушувати агресора до миру.

Він наголосив, що Росія мала бути зупинена ще раніше.

"Зараз ми потребуємо рішення від Ради безпеки ООН для миру в Україні. Якщо ви не знаєте, як ухвалити це рішення, то ви можете зробити дві речі: або усунути Росію як агресора і джерело війни від блокування рішень щодо її ж агресії, її ж війни і тоді зробити все, що може, встановити мир. Або покажіть, як можна переформатуватися і працювати реально заради миру. Або, якщо ваш чинний формат безальтернативний і виходу просто немає, то далі тільки саморозпуск. Переконаний, що ви здатні обійтися без третього варіанту", - підсумував президент.

За словами президента, складно знайти, який би воєнний злочин окупанти не вчинили у Бучі. Він нагадав, що окупанти розшукували і цілеспрямовано вбивали кожного, хто служив Україні. За його словами, людям відрубували кінцівки, гвалтували та вбивали на очах у дітей.

"Чим це відрізняється від того, що робили терористи ДАІШ на захоплених ними територіях? Хіба що тим, що це робив постійний член Ради безпеки ООН. Руйнує внутрішню єдність держав, руйнує державні кордони, забираючи право у більші ніж десятка народів на двох континентах самовизначення та самостійне державне життя, проводить послідовну політику знищення етнічної та релігійної різноманітності, розпалює війни, свідомо веде їх так, щоб вбити якомога більше мирних людей та зруйнувати якнайбільше міст..., щоб залишити в країні тільки руїни та масові поховання. Все це ви бачили", - підкреслив президент.

Він наголосив, що Росія підтримує на державному рівні ненависть та намагається експортувати її в інші держави за допомогою своєї системи пропаганди і політичної корупції, провокує глобальну продовольчу кризу, яка може призвести до голоду в державах Африки, Азії.

"Тож де ця безпека, яку має гарантувати Радбез ООН? Її немає, хоча і є рада безпеки... Де той мир, заради якого створювалася ООН. Це очевидно, що ключова інституція світу, яка повинна забезпечувати примус будь-яких агресорів до миру, просто не може ефективно працювати", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що зараз світ побачив, що російські військові зробили в Бучі, але світу ще тільки належить побачити, що вони зробили в інших окупованих містах України.

Він зацитував першу статтю Статуту ООН, у якій йдеться, що мета організації - підтримувати мир та примушувати до миру.

"Зараз статут ООН порушують буквально з першої статті. А якщо так, то який сенс в усіх інших статтях? На сьогодні саме внаслідок дій Росії на території України скоюються найстрашніші воєнні злочини за весь час після завершення Другої світової війни. Російські війська свідомо перетворюють на попіл українські міста артилерійськими, авіаційними ударами", - додав президент.

Він нагадав, що окупанти свідомо блокують міста, створюючи в них масовий голод, свідомо розстрілюють колони цивільних на дорогах, свідомо підривають навіть укриття, в яких ховаються мирні люди, свідомо створюють на тимчасово окупованих територіях такі умови, щоб там було вбито якнайбільше цивільних людей.

"Але зараз 2022-й рік. Є безперечні докази. Є супутникові знімки, є можливість провести повне прозоре розслідування. Саме в цьому ми зацікавлені... Повна правда, повна відповідальність. Впевнений, у цьому має бути зацікавлена й кожна країна ООН, щоб раз і назавжди покарати того, хто вважає себе привілейованим та безкарним, а отже показати усім іншим потенційним воєнним злочинцям світу, що вони також будуть неминуче покарані", - сказав глава держави.

Вас також можуть зацікавити новини: