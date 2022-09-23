Росія, як постійний член РБ, може ветувати рішення цього органу ООН, які спрямовані на протидію її ж злочинам.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу наголосив, що його країна виступає за скасування права вето в системі Ради безпеки ООН.

Про це пише турецьке державне агентство Anadolu.

За словами Чавушоглу, дедалі більше політиків заявляють, що "світ більший за п'ять постійних членів РБ ООН". Він переконаний, що поточна сесія Генеральної асамблеї ООН довела, що заклик президента Реджепа Таїпа Ердогана до реформування ООН підтримує дедалі більше країн.

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На його думку, заміною право вето можу бути запровадження ухвалення рішень більшістю голосів. Головним має бути забезпечення максимального охоплення і справедливості, переконаний голова МЗС.

Коментуючи оголошення в Росії, яка є постійним членом РБ ООН, часткової мобілізації, Чавушоглу наголосив, що це рішення не наближає до закінчення війни в Україні.

"Ми виступаємо за діалог та переговори за участю президентів двох країн. Негативний вплив війни між РФ та Україною відчувають усі та у всіх областях", – зазначив він.

Реформування Радбезу ООН: що варто знати

Згідно зі Статутом ООН, до складу Радбезу входять п’ять постійних членів, які можуть використати право вето (Франція, США, Китай, Великобританія та Росія), та 10 непостійних членів, що обираються ГА ООН.

Наразі Росія, як постійний член РБ, має право вето на рішення цього органу ООН, які спрямовані на протидію її ж злочинам. До прикладу, 25 лютого 2022 року РФ скористалася цим правом та ветувала резолюцію Ради Безпеки, що засуджує її вторгнення в Україну та закликає Москву негайно вивести війська з української території.

Президент Володимир Зеленський, виступаючи в Раді безпеки ООН в квітні, заявив, що ООН має виключить РФ зі складу постійних членів Радбезу

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця переконаний, що цього не відбудеться, оскільки країна володіє ядерною зброєю. Проти такого виключення вже виступав Ван І, голова МЗС Китаю, який має право вето в РБ.

Втім на тлі розв’язаної Росією війни проти України від лідерів різних країн все ж лунали заклики до реформування РБ.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи на Генасамблеї ООН, закликав до розширення кількості постійних членів РБ, зокрема, просив надати місце Німеччині. А президент США Джо Байден у своєму виступі заявив, що підтримує розширення кількості постійних та непостійних членів Ради безпеки.

Заклики змінити принцип застосування права вето лунали, зокрема, від Туреччини. В США також підтримують ідею Ліхтенштейна змінити правила виголошення вето, зобов’язавши постійних члени пояснювати рішення Генеральній Асамблеї.

Постійний представник України в ООН у 2015-2019 роках Володимир Єльченко висловив думку, що єдиний вихід для того, аби позбутися ситуації, коли Росія може заблокувати будь-які рішення РБ ООН, спрямоване проти її злочинів, це виключення її зі складу організації.

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