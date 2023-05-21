Також генсек ООН заявив про необхідність реформувати Бреттон-Вудську систему.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що настав час реформувати як Раду Безпеки, так і систему Бреттон-Вудс, щоб вони відповідали "реаліям сьогоднішнього світу".

Виступаючи в неділю на прес-конференції в японській Хіросімі, де проходила зустріч лідерів "Великої сімки", Гутерреш сказав, що обидва інститути відображають відносини сил 1945 року та потребують оновлення. Про це пише Reuters.

"Глобальна фінансова архітектура застаріла, стала недієздатною та несправедливою. Перед обличчям економічних потрясінь, викликаних пандемією COVID-19 і вторгненням Росії в Україну, вона не змогла виконати свою основну функцію глобальної системи безпеки", - заявив Гутерреш.

За його словами, на саміті G7 серед країн, що розвиваються зростає усвідомлення того, що робиться недостатньо для реформування застарілих інститутів або "позбавлення від розчарувань" глобального півдня.

"Тепер ми побачимо, яким є вплив дискусій, які відбулися тут, у Хіросімі. Члени G7 змогли провести переговори з деякими з найважливіших економік світу, що розвиваються", - сказав Гутерреш.

Як зазначає Reuters, приймаюча саміт G7 Японія спеціально запросила представників так званого глобального Півдня в Хіросіму для переговорів. Серед запрошених були прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва і президент Індонезії Джоко Відодо.

Прогноз розвитку світової економіки

Reuters нагадує, що згідно з січневим прогнозом розвитку світової економіки від МВФ, економіка Індії зросте більш ніж на 6% у цьому та наступному роках.

На Китай та Індію разом припадатиме близько 50% світового зростання в 2023 році, заявив тоді головний економіст МВФ і директор дослідницького департаменту П'єр-Олів'є Гурінша.

За даними МВФ, економічний вплив багатих країн G7 скоротився за останні 30 років, і в 2023 році на нього припадало 29,9% світового ВВП порівняно з 50,7% у 1980 році.

Реформування Радбезу ООН - новини

Як повідомляв УНІАН, про необхідність реформування Ради Безпеки ООН Україна заявляє вже останні кілька років. Наприклад, у вересні 2020 року президент Володимир Зеленський наголосив на неприпустимості ситуації, коли суверенітет незалежної держави порушує один із постійних членів Ради Безпеки ООН.

У вересні 2022 року постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що США виступають за реформу Ради Безпеки ООН, зокрема у питанні використання її членами права вето. Вона підкреслила, що Росія, як постійний член Радбезу ООН, вторгненням в Україну завдала удару по самій основі Статуту Організації.

Відзначимо, що генсек ООН Антоніу Гутерреш вже закликав до реформи Ради Безпеки організації та міжнародних фінансових установ. У 2017 році він заявляв, що реформа необхідна, тому що Радбез втратив довіру. А в 2015 році тодішня канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Рада безпеки ООН має бути реформована, оскільки багато інших (учасників) не згодні зі структурою та методами роботи РБ ООН.

Бреттон-Вудська система - що це

Бреттон-Вудська система - міжнародна система організації валютних процесів, що змінила в 1944 році золотий стандарт" і діяла до 1971 року (формально до 1978 року).

Ця система передбачає, що обмінний курс усіх світових валют фіксувався в співвідношенні до долара США, а сам долар прив'язувався до золота ($35 за унцію золота). Іншими словами, світові валюти не можна було просто обміняти одна на іншу: спочатку кожну з них слід було перевести в долари США.

Після неї була введена сучасна Ямайська система плаваючих курсів, прийнята в 1976 році. Після світової кризи 2008-2009 років стали активніше звучати розмови про необхідність реформувати її.

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