Трагедія сталася 15 листопада минулого року, коли російська кампанія масованих ракетних ударів по енергетиці України була у розпалі.

15 листопада 2022 року на території прикордонного польського містечка Пшеводов впала ракета та вбила двох фермерів. Група польских слідчих, що з'ясовує обставини трагедії, вже має чітке уявлення про те, що тоді сталося, пише Rzeczpospolita.

"Попри відсутність співпраці з української сторони, яка досі не надала Польщі жодних матеріалів, слідчі, які розслідують відому трагедію, зробили власні висновки про її причини. Думка категорична і виключає можливість того, що ракета (...) могла бути випущена з Росії", - пише видання.

Офіційно польська влада відмовляється розкривати деталі слідства. За словами речника Національної прокуратури Польщі Лукаша Лапчинського, "на поточному етапі розслідування доказова діяльність в країні вичерпана". Тож Варшава направила заявку про правову допомогу до Києва і чекає на відповідь.

Відео дня

Попри усю секретність, польскі журналісти змогли по крихтах зібрати картину того, що сталося торік у листопаді. "Це була зенітна ракета С-300 5-В-55 (російського виробництва), і прокуратура знає, з якого місця ППО України вона була запущена", - пише газета.

Того дня - 15 листопада 2022 року - Росія здійснила черговий масований обстріл України. Ракети летіли зокрема і в західні регіони: наприклад, по вугільній електростанції під Львовом.

"З боку України протиракети були випущені парами (для підвищення ефективності) – одна влучила в ціль, інша продовжила летіти "порожняком", - пише видання.

Неназвані експерти, з якими поспілкувалися автори публікації, розповіли, що у випадку промаху зенітна ракета має самознищитися. Але із невідомої причини у тому епізоді цього не сталося. При цьому у польскої сторони немає сумнівів, що ця ракета не могла прилетіти саме з Росії.

"Ця ракета має радіус дії від 75 до 90 км. У той час російські позиції були в місці, звідки жодна російська ракета не могла досягти Пшеводово. Навіть якщо припустити, що російські батареї були в Білорусі, то від місця, де вони тоді були, до Пшеводова по прямій 150 км. По-друге, росіяни не мають такого типу ракет у Білорусі", - пише видання, посилаючись на думку слідчих.

Трагедія в Пшеводові - що відомо

Як писав УНІАН, 15 листопада минулого року у прикордонному польскому містечку Пшеводов впала і вибухнула ракета. Спочатку і ЗМІ, навіть польскі офіційні особи стверджували, що впала саме російська ракета. Але потім їхня думка змінилася.

Вже надвечір того дня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава поки що не має переконливих доказів того, хто запустив цю ракету. А от українська влада, зокрема президент Зеленський, тривалий час наполягала, що це була росйська ракета.

Вже за три дні після трагедії Дуда досить упевнено, хоча й в обережних дипломатичних виразах казав, що це був "нещасний випадок", натякачи на українське походження ракети.

Вас також можуть зацікавити новини: