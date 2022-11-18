За його словами, перехопити цю ракету було неможливо.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що падіння ракети у Пшеводуві, ймовірно, було нещасним випадком.

"Ймовірніше за все, це був нещасний випадок. Іде масований і жорстокий напад Росії на Україну. Росія несе відповідальність за цю війну, і Росія несе відповідальність за всі нещастя, які стали результатом цієї війни", – сказав Дуда, передає Wpolityce.

Водночас Дуда вважає, що перехопити цю ракету було неможливо. "Жодна країна у світі не має такої системи оборони, яка б захищала всю територію країни, особливо на такій невеликій відстані від кордону, якщо там немає стратегічних, критично важливих об'єктів, які підлягають особливому захисту", – сказав він.

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Падіння ракети в Польщі: основна інформація

Увечері 15 листопада надійшли відомості про падіння ракети на території Польщі, в населеному пункті Переводів. В результаті інциденту загинули двоє людей. Офіційна Варшава відразу почала розслідування події.

Президент США Джо Байден заявив, що ракету навряд чи запустила РФ. А в МЗС Польщі з'ясували подробиці про снаряд. Він був вироблений в Радянському Союзі в 1970-х роках.

Голова Польщі Анджей Дуда на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Матеушом Моравецьким повідомив: "Є велика ймовірність, що це була ракета української ППО. Доказів запуску її з території Росії поки немає".

Керівник Бюро національної безпеки Польщі Яцек Севера поділився результатами розслідування. За його словами, в Переводові впав снаряд від української системи ППО С-300.

Президент України Володимир Зеленський не погодився з цими висновками і запросив доступ до місця події для наших експертів. Пізніше стало відомо, що вони зможуть провести власне розслідування в Переводові.

За словами Дуди, йому зрозумілі емоції Зеленського. А в ЗМІ повідомили, що радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван попросив президента України "обережніше" висловлюватися про інцидент.

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