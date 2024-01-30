РФ проти НАТО: (не)реальні сценарії на "балтійському фронті"

Війна РФ проти Заходу більше не є чимсь фантастичним. Міністри оборони низки країн-членів НАТО закликають готуватися до майбутнього зіткнення, а країна-окупант вже напряму погрожує Фінляндії. УНІАН поцікавився, як може виглядати балтійський театр бойових дій.

Росія з 2021 року так намагалася відсунути "кордони НАТО" на межу 1997 року, що це призвело до збільшення кількості країн-членів Альянсу. Спочатку до нього приєдналася Фінляндія, тепер черга дійшла до Швеції.

По всьому виходить, що РФ вибрала настільки успішну стратегію, що буквально опинилась "в оточенні" НАТО. Тож нещодавно російський диктатор Володимир Путін вкотре пожалівся пресі, що Захід Росію постійно дурить: "Десять разів поспіль обдурили нас з приводу нерозширення НАТО".

Проте нічого кращого, ніж звинуватити західні країни в "розв’язанні війни на Донбасі в 2014 році" та погрожувати країнам-НАТО, в Кремлі не вигадали. Зокрема, представник РФ в міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов наприкінці 2023 року видав, що новим членам Альянсу треба остерігатися, адже вони: "…жили спокійно, і несподівано опинилися між Росією та НАТО, як складова частина Альянсу… Якщо якесь загострення, то насамперед постраждає сама Фінляндія".

Відео дня

Підготовка не завадить

Про можливу війну Росії та НАТО все активніше говорять і у Європі. Британська газета Daily Mail опублікувала прогноз можливого військового конфлікту між Росією та країнами Альянсу, який може статися через два десятки років, і виділила кілька основних фаз бойових дій. Йдеться про те, що вторгнення може розпочатись з кібератак, які спровокують масштабні збої в роботі інфраструктури та супутників. Далі можливі масовані ракетні удари по об’єктах інфраструктури по всій Європі. А після цього можлива наземна операція з атаками на країни Балтії чи Польщу…

Не вважає дикістю такий сценарій командувач військового логістичного центру НАТО в Німеччині, генерал-лейтенант Олександр Золлфранк.

"Якщо ми порівняємо війну та операції десятирічної чи п'ятирічної давності, то зрозуміємо, що нам доведеться визнати, що й у тилових районах будуть йти серйозні бої", - сказав він в інтерв'ю The Times.

Крім того, Золлфранк закликав союзників розібратися з бюрократією, яка заважає перекиданню військ та техніки й ускладнює використання країнами зброї, адже разом з колегами з США та Нідерландів не відкидає можливості того, що росіяни можуть завдати ударів глибоко за лінією фронту, намагаючись знищити цивільну та військову інфраструктуру.

Готуватися до можливих бойових дій закликає й міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. На його думку ,зіткнення РФ з Альянсом можливе за 5-8 років.

"Ми чуємо погрози з Кремля майже щодня, останнім часом знову на адресу наших друзів у країнах Балтії. Тому ми маємо враховувати, що одного разу Росія може напасти навіть на країну НАТО", – сказав голова Міноборони ФРН.

Тривожні сигнали лунають і в Нідерландах та у Швеції. Головнокомандувач армії Королівства Нідерландів генерал Мартін Війнен заявив, що нідерландцям потрібно бути готовими до того, що, ймовірно, коли-небудь доведеться воювати з Росією: "Ми повинні бути серйозно готові до можливого збройного конфлікту з Росією. Все суспільство має бути готовим, раптом щось піде не так". А шведський міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін закликав співвітчизників допомогти побудувати тотальну оборону.

Першою постраждає Фінляндія

Балтійські сусіди Швеції не мають ілюзій стосовно РФ вже багато років. Міністр закордонних справ Латвії Криш'яніс Каріньш вважає, що Росія шукатиме нові цілі для агресії, незалежно від результату повномасштабного вторгнення в Україну. Тому Заходу потрібна довгострокова стратегія стримування РФ.

"Росія не зупиниться, її можна лише зупинити. І зупинити Росію в Україні не означає, що все скінчено. Це просто означає, що нам доведеться продовжувати. Ось, що важливо для НАТО: нам доведеться працювати над довгостроковою стратегією стримування Росії", – сказав Каріньш.

Звісно, якщо подібні сигнали виходять назовні, то і в штабах не сидять, склавши руки. Німецьке видання Bild опублікувало карту, як гіпотетично відбутися атака Росії на Захід. Сценарій, зокрема передбачає, що все почнеться вже у липні 2024 року – з гібридної війни та провокацій зіткнення з військами НАТО, головним чином, біля країн Балтії. Це, на думку аналітиків, Москва може використати як привід для початку масштабних навчань на своїй території та в Білорусі…

І хоча сценарій є, за словами західних військових високопосадовців, лише навчальним, а отже і гіпотетичним, шанси на те, що все активніше буде говорити зброя, зростають.

Гібридна війна

Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що розпочати нову війну Росія справді може паралельно з бойовими діями в Україні. Адже навряд на країни Балтії буде здійснений масштабний наступ, як на Київ, Харків чи Херсон. Скоріше, це буде гібридна війна, в якій РФ вже "набила руку".

"Треба розуміти, що ступінь можливої агресії на країни Балтії по-різному уявляється деякими фахівцями, які ведуть до того, що війна буде мати великий конвенційний характер, як і масштабний наступ на територію України. Насправді, згадайте літо 2023 року. Показовим була ситуація, коли "вагнерівці з’явилися у Білорусі" і Росія фактично розглядала сценарій того, що "вагнерівці", під виглядом нелегальних мігрантів, мають проникнути на територію Польщі, провести ряд диверсій, дестабілізувати ситуацію та перевірити, як НАТО це буде кваліфікувати: як напад Росії, чи напад терористичної організації. І, відповідно, які режими протидії будуть застосовуватись", - зауважив експерт.

За його словами, тоді поляки (прислухавшись до попереджень від України) відреагували оперативно: такий сценарій потужно висвітлювався в медіа, і врешті це його зупинило.

"Але зараз Росія може розв’язати подібний сценарій стосовно країн Балтії, - вважає Мусієнко. - Російська агресія проти країн Балтії може передбачати дестабілізацію та підрив ситуації зсередини через російськомовні меншини в Естонії та Латвії. Потім - проведення певних дій на зразок ситуації з анексією Криму. А потім, під загрозою можливого ядерного протистояння, країни Балтії будуть змушені сісти з РФ за стіл перемовин та обговорити безпекові питання та майбутнє для Європи".

За словами Мусієнка, Росія розглядає сценарій деескалації через ескалацію. І хоча ситуація може скластися далеко не на користь Кремля, в РФ готуються. Зокрема, про це свідчить те, що на території Білорусі з’явилась ядерна зброя, додаткові "Іскандери" і так далі.

Експерт припускає, що нагнітання навколо такої історії та різноманітні "вкиди" щодо готовності РФ до переговорів по Україні, можуть бути своєрідним запрошенням Заходу до діалогу.

"Я думаю, Росія сприймає можливість атаки на країни НАТО з точки зору того, що так може запобігти майбутньому тотальному розгрому своїх військ в Україні. Тобто, не досягши перемоги в Україні, якої росіяни прагнули, також використовуючи загрозу ядерної війни, це може бути спробою змусити Захід сісти за стіл переговорів про щось", - додав експерт.

На морі - без шансів

Зважаючи, що країни Балтії називають одним з можливих театрів бойових дій, не можна відкидати такий важливий фактор, як російський балтійський флот.

"До розпаду Радянського союзу і Варшавського блоку Радянський союз разом з сателітами контролював половину узбережжя Балтики", - зазначає капітан першого рангу у відставці Андрій Риженко і додає, що після приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО Альянс контролюватиме 93% узбережжя Балтійського моря.

А це море – вкрай важливе як для російської економіки, так і для стримування НАТО (принаймні так було до 24 лютого 2022 року).

"Росіяни набудували там багато портів. Це порт Приморськ, пропускна спроможність якого 60 мільйонів тонн, порт Усть-Луга (де нещодавно дрон вразив потужності російської компанії "Новатек") з пропускною спроможністю 120 мільйонів тонн, значно збільшив свої можливості Санкт-Петербург… Додатково до нафти вони багато надій покладають на газ", - нагадує Андрій Риженко.

При цьому, за його словами, у РФ просто якась параноїдальна ідея навколо НАТО: "Вони думають, що НАТО спрямоване виключно проти Росії".

Разом з тим, російські сили та засоби на Балтиці неспіввісні з силами Альянсу.

"Балтійське море - це море, де співвідношення сил ВМС НАТО проти РФ складає 12 до 1 на користь країн Альянсу. Проте РФ шукає можливості впливу на НАТО за рахунок якихось нелінійних рішень", - звертає увагу Риженко.

Зокрема, відповіддю "натівській воєнщині" став Калінінградський військово-морський бастіон: "Росіяни поставили туди багато ракетних систем Іскандер, протикорабельних систем, С-400. Це може заблокувати судноплавство країнам НАТО в центральній частині Балтійського моря. Плюс, у них там є спеціальні підрозділи, які можуть проводити диверсійну діяльність на Балтиці. І вони можуть їх завозити з інших регіонів. Зважаючи, що Балтійське море дуже мілке (його середня глибина становить 54 метри), встановлення мін та інші диверсійні операції можуть проводитися доволі легко".

Проте, на загал, за спостереженнями експерта, наразі у РФ немає сил для прямого морського зіткнення з Альянсом на Балтиці. Та й можливості для нарощування сил у країни-окупанта обмежені.

"Тобто, в цілому ситуація на Балтійському морі для росіян є загрозливою. Реагувати на зміну подій вони не зможуть. І тенденції для них є негативними", - зауважив Андрій Риженко.

Альянс має всі можливості нівелювати плани РФ. Питання лише, як скоро НАТО наростить присутність у Фінляндії, поступово у Швеції та в країнах Балтії.

Ярослав Конощук