Видання також відзначає, що Путін не готовий до серйозних перемовин навколо війни в Україні.

Росія технічно готова до ядерної війни і якщо США відправлять війська на українську територію, то в Кремлі вважатимуть це значною ескалацією, пише Reuters з посиланням на інтерв'ю Путіна.

"Путін, виступаючи за кілька днів до виборів 15-17 березня, які, безумовно, дадуть йому ще шість років при владі, сказав, що він не бачить необхідності у використанні ядерної зброї в Україні", – пише Reuters.

Втім, видання відзначає й іншу заяву Путіна про те, що з військово-технічної точки зору РФ готова до застосування ядерної зброї. І якщо США розмістять свої війська на території Росії (ймовірно, йдеться про окуповані території – УНІАН) чи України, Москва прийме цей крок як втручання у війну.

Відео дня

На думку журналістів, Путін надсилає подібні ядерні погрози в першу чергу для того, щоб налякати союзників України та відмовити їх відправляти сюди війська.

"Вашингтон заявляє, що не помітив серйозних змін у ядерній позиції Росії, але публічні ядерні застереження Путіна, які порушують надзвичайну обережність радянського керівництва щодо таких зауважень, посіяли занепокоєння у Вашингтоні", – зазначає Reuters.

Журналісти також відзначають, що подібні заяви лунають на тлі тез про те, що РФ нібито готова до перемовин. Але серйозних намірів щодо цього Москва не має.

Путін дає інтерв'ю напередодні виборів в РФ: що треба знати

Так звані вибори президента в Росії триватимуть впродовж трьох днів – з 15-17 березня. У них, зокрема, візьмуть участь і шість окупованих регіонів України – АР Крим, місто Севастополь, а також Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області.

Раніше УНІАН повідомляв, що російський диктатор зробив цинічну заяву стосовно того, чи відчуває себе "вершителем доль".

Крім того, стало відомо, що у Росії вже почали підготовку до концерту з нагоди майбутньої "перемоги" Володимира Путіна на так званих виборах президента, який відбудеться 18 березня.

Вас також можуть зацікавити новини: