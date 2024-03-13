Натомість диктатор зазначив, що "працює в інтересах Росії і народу".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито не відчуває себе "вершителем доль".

В інтерв'ю пропагандистським "РИА-Новости" та Дмитру Кисельову Путін заявив, що "працює в інтересах Росії і народу", а не вершить долі, відправляючи сотні тисяч своїх військових на війну.

"Я просто працюю в інтересах Росії, в інтересах нашого народу. Але так, щоб я відчував себе якимось там вершителем світових доль, такого нема", - заявив Путін.

Вибори Путіна в РФ - деталі

У Росії вже почали підготовку до концерту з нагоди майбутньої "перемоги" Володимира Путіна на так званих виборах президента, який відбудеться 18 березня.

За інформацією російського опозиційного видання "Новая газета Европа", керівниця московського студентського волонтерського центру Анастасія Борисова створила спеціальний чат для "Віп-фанзони" мітингу, що відбудеться на Красній площі.

Для того, щоб увійти до "Віп-фанзони" учасники мають ввести свої паспортні дані, щоб їх перевірили у Федеральній службі охорони, можливо, на заході буде присутній і російський диктатор Володимир Путін.

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