З 14 комісій, рад і експертних груп, якими керує ЕКОСОР, Росію було обрано до двох.

Росія, яка цього місяця головує в Раді безпеки ООН, цього тижня не змогла отримати місця в трьох органах у складі організації.

Як повідомляє Associated Press, під час голосування у Економічній і соціальній раді ООН (ЕКОСОР) Росія зазнала поразки від Румунії і не отримала місце в Комісії зі статусу жінок.

Також країна-агресорка рограла Естонії і не стала членкинею виконавчої ради дитячого агентства ООН ЮНІСЕФ. Крім цього, Росія зазнала поразки від Вірменії та Чехії під час таємного голосування за членство в Комісії із запобігання злочинності та кримінального правосуддя.

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Загалом з 14 комісій, рад і експертних груп, якими керує ЕКОСОР, Росію було обрано до двох – Комісії соціального розвитку та Міжурядової робочої групи експертів з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності (шляхом акламації).

На переконання посла США в ООН Лінди Томас-Грінфілд, 54 країни-члени ЕКОСОР дали "чіткий сигнал" Росії, що "жодна країна не повинна обіймати посади в критично важливих органах ООН, коли вона грубо порушує Статут ООН".

Росія в ООН – що треба знати

Україна наполягає на необхідності виключення Росії зі складу ООН і Ради безпеки організації, аргументуючи це тим, що країна-агресор незаконно посіла місця СРСР. Попри постійні заклики української влади виключити Росію зі складу постійних членів Радбезу, агресор не тільки за залишається у цьому статусі, а й головує в РБ цього місяця.

РФ вже використовувала своє головування в Радбезі заради поширення фейків щодо вбивства пропагандиста Владлена Татарського, виправдовування викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій.

На тлі повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України, США виступали за реформу Радбезу ООН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також закликав до реформування органу.

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