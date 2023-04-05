Держави підкреслили, що РФ продовжує зловживати повноваженнями та привілеями постійного члена Радбезу ООН.

49 країн світу засудили Росію за організацію засідання Радбезу ООН присвяченого нібито "правовим підставам" викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій.

"Ми засуджуємо дії Російської Федерації в Україні, включаючи, зокрема, примусову депортацію українських дітей, а також інші серйозні порушення щодо дітей, вчинені російськими військами в Україні. Жодна кількість дезінформації, яка поширюється РФ, не може заперечити правдивість цього питання або захистити людей від відповідальності за ці злочини", - йдеться у спільній заяві, яку оприлюднив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Держави підкреслили, що сьогодні РФ продовжує зловживати повноваженнями та привілеями постійного члена Радбезу ООН, щоб поширювати дезінформацію про масштабне викрадення та незаконну примусову депортацію тисяч українських дітей.

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Заяву підписали Європейський Союз, Андорра, Албанія, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Грузія, Греція, Гватемала, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Республіка Корея, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Королівство Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Україна, Велика Британія та США.

Засідання Радбезу ООН і РФ - деталі

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