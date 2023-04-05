Він назвав існуючий порядок нестійким.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про необхідність терміново провести "інклюзивну і всеосяжну" реформу Ради Безпеки ООН.

Він виступив з промовою на вечері з іноземними послами і дипломатами в Анкарі, пише Anadolu. Турецький президент заявив, що порядок, що обмежує долю людства п'ятьма країнами, не є стійким.

"Нинішній порядок, який укладає долю людства в пастку між губами 5 країн, не є стійким. Вкрай необхідно, щоб РБ ООН був реформований з інклюзивним і всеосяжним розумінням", - заявив він.

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Говорячи про війну в Україні, Ердоган висловив упевненість в можливості "збереження справедливого миру, який дозволить обом сторонам отримати почесний вихід і виведе наш регіон з виру, в який він був втягнутий".

Росія в ООН

Як відомо, Франція, США, Китай, Великобританія і Росія мають право вето в ООН. Наприклад, Росія ветувала резолюцію із закликом вивести свої війська з України.

Минулої осені Сполучені Штати Америки виступили за реформу Радбезу ООН через російську агресію. У Туреччині тоді підтримали скасування права вето в системі Ради.

Україна неодноразово закликала виключити Росію зі складу постійних членів Радбезу, однак безрезультатно. Більш того, з 1 квітня цього року Росія головує в Радбезі ООН.

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