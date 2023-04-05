Росія головує в Радбезі ООН з початку квітня.

Росія відзвітує міжнародному співтовариству в ООН щодо загибелі "воєнкора" - пропагандиста Владлена Татарського (Максима Фоміна) у Санкт-Петербурзі.

Під час чергового брифінгу 5 квітня представниця МЗС РФ Марія Захарова назвала загибель Татарського "терористичним актом".

"Терористичний акт, який зараз розслідується російськими правоохоронними органами, безумовно, стане однією з тем обговорення РБ ООН через цілу низку причин", - сказала вона.

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Захарова додала, що "російське представництво при ООН детально представляє всю фактологію, яка стосується порядку денного Радбезу, відстоювання... національних інтересів на ООНівському майданчику".

Раніше Захарова заявляла, що вбивцям Татарського нібито допоміг сайт "Миротворець", куди був внесений так званий російський "блогер", прямо звинувативши Україну у вбивстві рашистського пропагандиста.

Нагадаємо, Татарський (він же Фомін) загинув 2 квітня у результаті вибуху під час свого "творчого" вечора, організованого в ресторані Пригожина у Санкт-Петербурзі.

Головування Росії в ООН - чому воно незаконне

Росія головує в Радбезі ООН з початку квітня, змінивши Мозамбік. Головування московського режиму триватиме лише місяць, але за цей час РФ спробує використати міжнародний майданчик у поширенні своєї антиукраїнської пропаганди по максимуму.

Президент Володимир Зеленський назвав цей факт "повним банкрутством таких інститутів", підкресливши абсурдність становища, у якому країна-агресор формує порядок денний в Радбезі ООН.

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав, що Росія отримала своє місце в Радбезі ООН незаконно, отже головування Росії в даній структурі можна вважати "поганим жартом".

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