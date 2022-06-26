Литва з 18 червня припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю та основною територією РФ.

Єврокомісія підготувала документ, який може розблокувати транзит підсанкційних товарів РФ через територію блоку в Калінінград.

Про це повідомив депутат Європарламенту Пятрас Ауштревічюс, цитує Delfi.

Литва в документі не згадується, але за замовчуванням мається на увазі, що це стосується Литви, якщо Литва погодиться, зазначив Ауштрявічюс.

"Якщо такий документ буде ухвалений і не буде належним чином опротестований, це не буде автоматично означати, що тільки Литва буде нести відповідальність за його остаточне виконання. Очевидно, що в ході реалізації правил транзиту Росія, безсумнівно, буде направляти свої погрози на Вільнюс. Литва залишиться одна без формального прикриття ЄС. Настане серйозна міжнародна політична криза. Очікується, що документ буде опублікований наступного тижня", - вважає європарламентар.

Він зазначив, що "Литва офіційно заявляє про свою незгоду. І будь-які поправки до регламенту без згоди постійних представників ЄС і Ради Міністрів недійсні й вимагають винесення питання на політичне обговорення".

"Там Литва має право вето і, безсумнівно, буде мати підтримку інших країн ЄС", - додав Ауштревічюс.

Парламентарій повідомив, що вже ініціював і відправив лист колег-депутатів Європарламенту з цього приводу в Єврокомісію.

Публікація самого документа про переглянутий транзит російських товарів очікується наступного тижня.

Конфлікт Литви і Росії через блокаду Калінінградської області

Як раніше повідомляв УНІАН, Литва з 18 червня припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю і основною територією РФ.

Згодом губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що рішення Литви про заборону транзиту є "економічним задушенням регіону". За словами Аліханова, влада буде домагатися перегляду рішення.

Пізніше член Ради Федерації Андрій Клішас заявив, що "спроба встановлення транспортної блокади Калінінградської області з боку Литви є порушенням суверенітету Росії над цим регіоном".

При цьому у Росії пригрозили відповіддю Литві на транспортну блокаду підсанкційних товарів в Калінінградській області.

Раніше український політолог Петро Олещук оцінив шанси наступу Росії на Литву та погрози Путіна щодо країн НАТО.

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