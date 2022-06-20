Влада каже, що заборона транзиту "може стати підставою для дуже жорстких і абсолютно законних дій".

Ситуація навколо заборони Литви на транзит товарів до Калінінградської області загострюється, Росія відкрито погрожує країні.

Як повідомляють російські ЗМІ, член Ради Федерації Андрій Клішас заявив, що "спроба встановлення транспортної блокади Калінінградської області з боку Литви є порушенням суверенітету Росії над цим регіоном".

За його словами, заборона транзиту "може стати підставою для дуже жорстких і абсолютно законних дій".

Голова Комісії Ради Федерації із захисту держсуверенітету РФ Андрій Клімов заявив, що цією забороною Литва "вибила стілець" на якому сиділа всі ці роки як країна-член ЄС.

Клімов також пригрозив, що якщо ЄС "негайно не виправить нахабний вибрик Вільнюса, сам же дезавуює для Росії легітимність всіх документів про членство Литви в ЄС і розв'яже руки для розв'язання створеної Литвою проблеми калінінградського транзиту будь-якими обраними Росією способами".

Крім того, МЗС РФ викликало тимчасову повірену в справах Литви Віргінію Умбрасене. Там їй було заявлено, що якщо найближчим часом вантажний транзит в Калінінградську область не буде відновлений в повному обсязі, Росія залишає за собою право на дії щодо захисту своїх національних інтересів.

"Розцінюємо провокаційні заходи литовської сторони, що порушують міжнародно-правові зобов'язання Литви, насамперед спільну заяву Російської Федерації та Європейського Союзу про транзит між Калінінградською областю та рештою території Російської Федерації від 2002 року, як відкрито ворожі. ... Зажадали негайного скасування цих рестрикцій", - повідомляють ЗМІ з посиланням на МЗС РФ.

Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що заходи у відповідь на рішення Литви обмежити транзит в Калінінград досить очевидні і будуть вкрай болючими.

Заборона транзиту товарів в Калінінградську область: що відомо

Як повідомляв УНІАН, Литва з 18 червня припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю і основною територією РФ.

Литовська залізнична компанія LTG Cargo отримала відповідні роз'яснення Європейської комісії. Згідно з ними, товари і вантажі, які потрапили під санкції, не можуть перевозитися територією Євросоюзу, навіть якщо йдуть транзитом з однієї території РФ на іншу.

За словами російської влади, під заборону транзиту потрапить до 50% номенклатури вантажів, у тому числі будматеріали і метали.

У Росії вирішили товари, що потрапили під заборону транзиту через Литву, доставляти водним шляхом. За словами губернатора Калінінградської області Антона Аліханова, нові судна для товарів, що потрапили під заборону транзиту, вийдуть на лінію Усть-Луга-Балтійськ протягом тижня.

Раніше колишній заступник Міністра оборони Польщі, офіцер і публіцист Ромуальд Шереметєв виступив за "демілітаризацію" російського Калінінграда.

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