У МЗС Казахстану попросили Київ замінити дипломата.

Російська Федерація вимагала від влади Казахстану вислати посла України Петра Врублевського через слова про вбивство росіян. В Астані відхилили вимогу Москви.

Про це повідомляє Reuters.

21 серпня український дипломат заявив казахстанському блогеру Діасу Кузаірову: "Намагаємося вбити їх більше. Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям".

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Після цих слів Врублевського викликали в МЗС Казахстану, де висловили протест. У свою чергу український дипломат вибачився.

Попри це Москва вимагала вислати посла України, але Казахстан попросив Київ лише замінити його, тому що подібні висловлювання неприйнятні для країни з великою російською меншиною.

4 жовтня речник МЗС РФ Марія Захарова висловила "обурення", що Врублевський перебуває в Астані. У свою чергу представник МЗС Казахстану Айбек Смадіаров у відповідь на заяви Захарової зазначив, що висловлювання "не узгоджене з характером союзницьких відносин між Казахстаном і Росією як рівноправними стратегічними партнерами". Він додав, що Астана викличе російського посла.

Війна в Україні і роль Казахстану - що відомо

17 червня під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, де був присутній президент Росії Володимир Путін, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав незаконні збройні угруповання "ДНР" і "ЛНР" квазідержавними територіями.

25 липня видання WSJ опублікувало статтю про те, що Казахстан вирішив збільшити свій оборонний бюджет аж на 441 млрд тенге (близько 918 млн. доларів), щоб збільшити військові резерви країни.

Крім того, в країні скасували обов'язкове вивчення російської мови у школах з 1 вересня, а Касим-Жомартом Токаєвим відмовився розмовляти російською мовою, і віддав перевагу казахському.

3 жовтня представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров заявив, що країни, що входять в Організацію Договору про колективну безпеку, не братимуть участі у війні Росії проти України, тому що це"не входить в зону відповідальності організації".

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