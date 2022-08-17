Повідомляється, що рішення ухвалено на підставі результатів спеціальних досліджень.

В Казахстан скасували вивчення російської та англійської мов для першокласників з нового навчального року.

Про це повідомив міністр освіти Казахстану Асхат Аймагамбетов, повідомляється на офіційному сайті прем'єр-міністра країни.

Аймагамбетов оголосив про низку нововведень, які чекають на школярів з 1 вересня.

За його словами, результати спеціальних досліджень показали, що першокласникам складно вивчати відразу три мови. Тому було ухвалено рішення в школах з державною мовою навчання вести уроки тільки казахською мовою, а у російськомовних школах – викладати казахську та російську мови.

Вивчення англійської мови вводитимуть з третього класу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Латвії планують обмежити використання російської мови. Закон, який знаходиться в розробці, передбачатиме обмеження використання російської мови на робочих і в громадських місцях.

Також повідомлялося, що політична еліта в РФ вже натякнула на розширення масштабів агресії і планів про "відновлення" СРСР, і у .наступних загарбницьких планах президента країни-агресорки Володимира Путіна може бути Казахстан і Грузія.

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