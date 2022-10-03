Зазначається, що участь у збройному конфлікті не входить до її зони відповідальності.

Країни, що входять в Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ) не братимуть участі в війні Росії проти України: це "не входить в зону відповідальності організації".

Про це повідомив представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров, пише Informburo.

За його словами, Казахстан виходить з принципів територіальної цілісності держав, їх суверенної рівності і мирного існування відповідно до міжнародного права і Статуту ООН.

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"В цілому зона відповідальності ОДКБ чітко окреслена міжнародно визнаними територіями держав-членів організацій, і колективна безпека забезпечується в межах цих територій. Таким чином, питання участі ОДКБ в зоні російсько-українського конфлікту на порядку не стоїть", - сказав він.

Нагадаємо, що після оголошення мобілізації в Росії Путін почав активніше втрачати союзників. Зокрема, три країни, які входять або входили до ОДКБ, виступили проти участі своїх громадян у війні в Україні.

Також раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян заявляв, що існування ОДКБ знаходиться під питанням після того, як Росія "не виконала свої обов'язки" під час ескалації між Вірменією та Азербайджаном.

Довідка УНІАН. ОДКБ - це військово-політична міжнародна організація, до складу якої входять Росія (головує в блоці), Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан (і Узбекистан - до 2012 року). Створили її в 1992 році.

Статут ОДКБ дозволяє використовувати військових і миротворців країн-членів тільки на території країн-учасниць Договору за їх запитом. Україна, звісно, не є членом ОДКБ.

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