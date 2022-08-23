Петро Врублевський / скриншот з відео

Посол України в Казахстані Петро Врублевський відверто висловився про події на фронті, де ЗСУ намагаються ліквідувати якомога більше росіян для захисту держави. Через це дипломату висловили офіційний протест.

Прес-служба Міністерства закордонних справ Казахстану опублікувала відповідь, адресовану Врублевському.

"Казахстанська сторона висловила свою позицію, що подібні заяви недоречні і незручні для діяльності посла іноземної держави. Такі дії не повинні завдавати шкоди дружнім відносинам між державами", — сказано в офіційному повідомленні.

МЗС Казахстану висловило протест після інтерв'ю Врублевського місцевому блогеру Діасу Кузайиру. Під час розмови посол відповів на питання про поточну військову ситуацію в Україні.

"Намагаємося вбити якомога їх більше. Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться їх вбивати нашим дітям. Ось і все", — заявив Врублевський.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Грузія і Казахстан побоюються за свою долю. Вони можуть стати новими жертвами Росії в її прагненні відновити Радянський Союз.

Війна Російської Федерації проти України

  • 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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