Посол України в Казахстані Петро Врублевський відверто висловився про події на фронті, де ЗСУ намагаються ліквідувати якомога більше росіян для захисту держави. Через це дипломату висловили офіційний протест.
Прес-служба Міністерства закордонних справ Казахстану опублікувала відповідь, адресовану Врублевському.
"Казахстанська сторона висловила свою позицію, що подібні заяви недоречні і незручні для діяльності посла іноземної держави. Такі дії не повинні завдавати шкоди дружнім відносинам між державами", — сказано в офіційному повідомленні.
МЗС Казахстану висловило протест після інтерв'ю Врублевського місцевому блогеру Діасу Кузайиру. Під час розмови посол відповів на питання про поточну військову ситуацію в Україні.
"Намагаємося вбити якомога їх більше. Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться їх вбивати нашим дітям. Ось і все", — заявив Врублевський.
Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Грузія і Казахстан побоюються за свою долю. Вони можуть стати новими жертвами Росії в її прагненні відновити Радянський Союз.
Війна Російської Федерації проти України
- 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.