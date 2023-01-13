Зокрема, раніше найбільший російський виробник танків "Уралвагонзавод" заявляв про намір взяти у найм 250 засуджених.

Російська Федерація залучатиме працю ув'язнених для збільшення виробництва озброєння у війні проти України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки. Зокрема, російський сектор оборонного виробництва досить імовірно вдається до використання праці засуджених з метою задоволення потреб виробництва у воєнний час.

Так, у листопаді 2022 року найбільший російський виробник танків "Уралвагонзавод" повідомив у ЗМІ, що візьме у найм 250 засуджених після зустрічі з Федеральною службою виконання покарань РФ.

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"В Росії існує давня традиція праці ув'язнених, але з 2017 року була знову запроваджена примусова праця як конкретне кримінальне покарання", - зауважує британська розвідка.

При тому, що РФ має один із найвищих рівнів ув'язнення у світі, Федеральна служба виконання покарань здійснює нагляд над розгалуженою імперією з понад 400 тис. в’язнів, її часто звинувачують у надзвичайній жорстокості та корупції.

"Тюремні ув'язнені - це унікальний людський ресурс для російських лідерів з метою використання їх на підтримку "спеціальної воєнної операції" (війни проти України), коли охочих добровольців, як і раніше, не вистачає", - йдеться у повідомленні.

В розвідці припускають, що праця ув'язнених, імовірно, буде особливо затребувана у виробників низькотехнологічного озброєння, і зокрема у таких як "Уралвагонзавод", який майже напевно перебуває під сильним тиском Москви для збільшення виробництва.

Російські в'язні воюють проти України

Як повідомляв УНІАН, російське ПВК "Вагнера", підконтрольне Євгену Пригожину, активно вербує російських в'язнів для участі у війні проти України в обмін на помилування. Пригожин особисто їздить до російських колоній, переконуючи зеків погоджуватися ставати гарматним м'ясом для російської влади.

Ув'язнених кидають на передову фактично без підготовки. Також відомі факти, що "зеків" навмисне відправляють у бій без харчування. Це обумовлено чітким усвідомленням того, що ув'язнені довго на війні не живуть. Нещодавно Пригожин засвітився на "складі" з ліквідованими найманцями, що в РФ подали як вшанування пам'яті "героїв".

На початку листопада президент країни-агресора Володимир Путін підписав закон, що дозволяє мобілізувати громадян з незнятою або непогашеною судимістю за низку важких злочинів. Таким чином Путін легалізував призов зеків під час мобілізації.

Також днями стало відомо, що ув'язнених із Росії, які погодилися брати участь у війні проти України, звільнили таємним указом Путіна ще до того, як вивезли з колоній.

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