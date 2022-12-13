Компанія НЛМК, що має дочірні фірми в Європі і США, продавала товари восьми компаніям для створення балістичних і міжконтинентальних ракет.

Найбагатший олігарх РФ Володимир Лісін постачав метал через свою компанію НЛМК підприємствам російського військово-промислового комплексу, які займаються виробництвом міжконтинентальних і балістичних ракет.

Цю інформацію з'ясували журналісти видання The Times. Як повідомив портал, НЛМК володіє дочірніми компаніями в Європі і США. Її обіг — понад $16 мільярдів.

На російському сайті держзакупівель детально описано, як підприємство з 2014 року, коли Росія вторглася в Україну, постачало сталь для електротехнічної промисловості ВПК РФ. Товари продавалися як мінімум восьми компаніям, які пов'язані з виробництвом озброєння. Договори включали реалізацію сталевого листового прокату, конструкційної нержавіючої сталі, слабомагнітних сплавів, електротехнічної стрічки, сталі Armco і холоднокатаної плакованої сталі.

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Журналісти запросили коментар у НЛМК. Компанія у відповіді визнала існування контрактів, але заявила, що поставки нібито були "незначними" і стосувалися тільки комерційної електротехнічної металевої продукції. За словами представників фірми, "російські підприємства НЛМК не здатні виробляти сталь, призначену для військового застосування".

Однак навіть невеликі кількості штрипсового прокату можуть стати важливою складовою при виробництві ракет. Такою інформацією поділився експерт з питань озброєнь Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI)

"Електротехнічна сталь і слабомагнітні сталеві сплави можуть використовуватися в ракетних двигунах, особливо в твердопаливних двигунах", — заявив Сідхарт Каушал, науковий працівник з військових наук в RUSI.

Зараз Володимир Лісін перебуває під санкціями тільки України та Австралії.

Росія обходить санкції: остання інформація

В українській розвідці 12 грудня повідомили, що з моменту повномасштабного вторгнення Росія виробила близько 120 крилатих ракет морського базування "Калібр" і 240 стратегічних крилатих ракет Х-101. І це з урахуванням діючих санкцій.

Президент України Володимир Зеленський 8 грудня повідомив: "Активно працюємо, щоб підтримати і посилити чергові санкційні кроки проти Росії — європейські, американські та інших партнерів. Питання дев'ятого санкційного пакету ЄС — у роботі. Очікуємо ще й інших рішень, зокрема щодо схем обходу антивоєнних санкцій, у тому числі, фінансових та енергетичних".

Наприкінці листопада стало відомо, що Росія використовує два методи обходу обмежень на нафту. Наприклад, вона перекидає нафтопродукти з одного танкера на інший у відкритому морі.

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