Право на зброю в Естонії втратять усі особи без громадянства Естонії, громадянства іншої країни ЄС або країни НАТО.

Уряд Естонії ухвалив рішення, згідно з яким понад 1300 іноземців з дозволом на зброю скоро його втратять.

Про це повідомляє Postimees.

За словами глави МВС країни Лаурі Ляенеметса, право на зброю в Естонії втратять усі особи без громадянства Естонії, громадянства іншої країни ЄС або країни НАТО.

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Йдеться зокрема про 683 іноземних громадян і 595 власників "сірих паспортів". Останні - це особи, які живуть в Естонії, однак не мають її громадянства. Зазвичай, це колишні громадяни СРСР, які проживали на території Естонії, однак не отримали її громадянства після розвалу.

Постанова набуде чинності 1 грудня. Ці люди отримають рік на те, щоб відмовитися від зброї. У разі відмови, цим питанням займуться правоохоронні органи.

Крім того, обмеження торкнеться й юридичних осіб. Володіти зброєю заборонять фірмам, до складу правління яких входять особи, яким заборонено володіння зброєю, а також фірмам, мажоритарним власником яких є така особа.

Естонія та росіяни

З початку повномасштабного вторгнення Росії Естонія активно підтримує Україну. Серед іншого країна ввела різні обмеження для російських громадян та самої РФ.

У вересні Естонія вирішила розірвати двосторонню угоду про митне співробітництво з Росією, підписану в 1997 році. У МЗС країни тоді заявили, що хочуть звести відносини двох країн до мінімуму.

19 вересня Естонія разом з Латвією, Литвою та Польщею закрила в’їзд для росіян. У ніч з 18 на 19 вересня ці країни перестали пускати громадян РФ із шенгенськими туристичними візами, бо вважають, що їхні поїздки - це загроза суспільній безпеці усієї шенгенської зони.

Крім того, Естонія заборонила повернення в країну росіянам, які воювали проти України, а також заявила, що не даватиме притулку громадянам РФ, які тікають від мобілізації.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Естонія закрила свої порти для російських суден.

18 жовтня Естонія визнала російський режим терористичним і приєдналась до закликів позбавити Росію статусу країни-члена Ради Безпеки ООН.

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