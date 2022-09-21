Прем'єр-міністр Естонії зазначила, що невдоволення всередині російського суспільства тільки наростає.

Естонія не надаватиме притулок громадянам Росії, які прагнуть виїхати за кордон у зв'язку з оголошеною частковою мобілізацією.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас в інтерв'ю CNN.

Вона зазначила, що заяви про мобілізацію і ядерні погрози російського президента Володимира Путіна свідчать, що він дійсно боїться.

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"Ми приймаємо українських біженців від війни. Кожен громадянин відповідає за дії своєї країни, це стосується і громадян Росії. Тому ми не надаємо ніякого притулку. Це не підстава давати притулок російським чоловікам, які тікають з країни. Вони повинні виступити і заявити, що вони проти цієї війни", - сказала Каллас.

За словами Каллас, війна в Україні "йде не за планами Путіна, тому він явно боїться". Вона також зазначила, що Естонія не бачить жодних ознак того, що президент РФ вживає заходів для виконання своїх ядерних загроз.

"Він робить ці загрози, щоб змусити нас боятися. Ми не повинні піддаватися ні на дюйм. Насправді ми повинні більше тиснути на Росію, щоб вона припинила цю війну. Зараз також наростає невдоволення всередині російського суспільства, тому що вони теж відчувають війну, так би мовити, на своїй шкірі", - додала вона.

Нагадаємо, раніше, як писав УНІАН, Естонія, Латвія, Литва і Польща закрили в'їзд російським туристам з шенгенськими візами.

Раніше стало відомо, що Естонія не обмежує виїзд росіян. Але якщо громадяни РФ поїдуть додому, потраплять під мобілізацію і відправляться воювати в Україну, то повернутися назад вони не зможуть.

Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід - до 300 тисяч осіб.

Заява Путіна узгоджується з аналізом багатьох західних експертів, що Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, а сам Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України. Паралельно ватажок ПВК "Вагнера" займається вербуванням ув'язнених.

Водночас у Москві - на тлі перших успіхів контрнаступу ЗСУ на Харківщині - заявили про термінове проведення "референдумів" в окупованих районах на сході та півдні України. Ряд західних країн вже заявили, що не визнають результатів їхнього проведення. США окремо відзначили, що Росія "за це поплатиться".

Також в Росії, напередодні промови Путіна, значно посилили покарання за здачу в полон і дезертирство.

У Києві початок мобілізації в РФ назвали планом Путіна щодо утилізації росіян. Зеленський підкреслив, що наразі саме Україна утримує ініціативу на передовій.

З початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже близько 55 110 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.