Військовий експерт нагадав, що навесні Росія вже використовувала такий самий метод, однак тоді реакція Заходу "збила" цю загрозу.

Стягуючи війська до кордонів України, Росія намагається тиснути як на Київ, так і на Євросоюз.

Про це розповів військовий експерт Анатолій Кравчук, пише "Україна 24".

Він нагадав, що навесні Росія вже зосереджувала свої війська біля українських кордонів, але несподівана реакція Заходу на дії Путіна "збила" цю загрозу.

"Росія проводила такі самі дії. Дуже сильно вона наганяла під наші кордони війська. І вперше за 8 років війни Захід відреагував. Для мене це було несподівано, тому що до цього з їх боку були лише заяви, що ми дуже сильно стурбовані цим всім, але не більше. І тут вони постали потужною стіною, і дуже конкретно почали "пресувати" Путіна на всіх напрямках для того, щоб це все збити. Їм вдалося це збити навесні, ця загроза від нас відійшла... Я дуже сподіваюся, що зараз Захід веде ті ж самі інформаційні дії, це проведення потужної інформаційної кампанії проти Росії... Я сподіваюся, що вони досягнуть своєї мети, і Росія так і залишиться на рівні демонстраційних дій і не перейде до конкретних наступальних операцій", - сказав Кравчук.

На думку експерта, дії Кремля пов'язані з його бажанням "дотиснути свої енергетичні питання".

"Вони працюють по двох напрямках. Перший - вони влаштували енергетичну кризу в Європі, почавши свій газ то давати, то перекривати. Другий момент - вони почали тиснути на Україну, погрожуючи її окупувати. Це для Європи теж дуже невигідно, тому що це буде дуже потужний регіон небезпеки, що в будь-якому випадку відобразиться на Європі... Ми пам'ятаємо, що було з міграцією з боку Білорусі, але фактично то була Росія. Росія показала, яким потужним може бути потік мігрантів. А ви уявляєте, якщо вони будуть повномасштабно воювати на території України, що буде збоку України для Європи? Буде маса людей", - вважає Кравчук.

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Можлива ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

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Автор: Олександр Топчій