Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак назвав провокації білоруських служб абсолютно неприйнятними.

Уночі з території Білорусі в бік Польщі були здійснені постріли з пневматичної зброї, внаслідок чого було пошкоджено освітлювальні прилади, розміщені на кордоні.

Про це повідомляє Міністерство оборони Польщі в Twitter.

"В околицях Тересполя обстріляли освітлювальні щогли, встановлені солдатами війська польського на кордоні з Білоруссю. Ліхтарі були знищені в результаті пострілів із пневматичної зброї. Обстріл вівся з території Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Міністр оборони країни Маріуш Блащак назвав такі провокації білоруських служб абсолютно неприйнятними.

"Військового аташе Білорусі викличуть у Міністерство національної оборони для роз'яснення інциденту під Тересполем", - зазначив Блащак.

Як повідомляв УНІАН, за даними журналіста Рікарда Йозвяка, до п'ятого пакету санкцій Євросоюзу проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі потраплять 17 осіб і 11 установ.

Нові санкції офіційно набудуть чинності 2 грудня, зазначив журналіст.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема, Литва і Латвія, а також Польща і Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в гібридній війні проти ЄС. Вони закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

Щоб запобігти напливу ймовірно нелегальних мігрантів, балтійські держави значно зміцнили безпеку своїх кордонів. Зокрема Литва розпочала будівництво загородження на кордоні з Білоруссю. Також Литва вперше в історії країни після відновлення незалежності запровадила режим надзвичайного стану на частині території через критичну ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Тим часом Польща підвищила бойову готовність військ територіальної оборони на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі звинувачує Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу. Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

Європейський Союз звинувачує білоруського правителя у тому, що він дозволяє ввозити мігрантів із кризових регіонів до Білорусі, а згодом контрабандним шляхом намагатися переправляти їх до Польщі, Литви та Латвії. Тому, Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

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Автор: Олександр Топчій