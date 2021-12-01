Держсекретар США закликає РФ відвести скупчене озброєння від кордонів України, припинити обстріли на Донбасі і виконати Мінські домовленості.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен пригрозив Російській Федерації впливовими "економічними заходами", які раніше не застосовувалися, у разі вторгнення в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен заявив сьогодні у Ризі на прес-конференції за підсумками дводенного засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

"Якщо Росія піде шляхом конфронтації, коли йдеться про Україну, то ми дали Кремлю чітко зрозуміти, що ми відреагуємо рішуче, у тому числі економічними заходами з високим рівнем впливу, від втілення яких ми утримувались у минулому. Я не буду уточнювати про них сьогодні", - наголосив Блінкен.

Він сказав, що США поділилися своїм баченням з іншими країнами-членами Альянсу і партнерами.

Як зазначив держсекретар, в НАТО спостерігається величезна солідарність щодо налаштованості і готовності вжити рішучі заходи, якщо Росія знову вторгнеться в Україну і відновить агресію.

"Якщо Росія відмовиться від дипломатії і знову нападе на Україну, ми будемо готові діяти. І дуже важливо, щоби Росія зрозуміла, що кожні дії, які ми розглядаємо, спричинять серйозні наслідки", - наголосив Блінкен.

Також він сказав, що в рівнозначній мірі важливо, аби країни-члени подбали, що Україна забезпечена засобами, які дозволять їй самозахищатися.

Крім того, за його словами, одночасно важливо, що Альянс повинен вивчити, що треба робити в разі подальшої агресії РФ, і зокрема зміцнити власну оборону.

При цьому держсекретар висловив переконання, що поточну ситуацію треба вирішувати дипломатичним чином.

"Ми безсумнівно не прагнемо конфлікту. І цей дипломатичний шлях лежить через Мінські домовленості, досягнуті у 2014 і 2015 роках, які не були виконані головним чином тому, що Росія не виконала свої зобов'язання", - сказав Блінкен.

На його думку, якщо Україна і Росія разом виконають Мінські домовленості, тоді буде дипломатичне урегулювання кризи на сході України.

"Ми наполегливо закликаємо Росію обрати цей шлях, і водночас відійти від того, що вона робить, - усунути скупчені війська від кордону, відновити режим припинення вогню (на Донбасі), досягнутий у липні 2020 року, і припинити дестабілізаційні і провокативні дії", - наголосив Блінкен.

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Можлива ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

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Автор: Віталій Саєнко