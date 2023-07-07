Берлін був поінформований про спробу державного перевороту в Росії краще, ніж було відомо раніше, і стежив за розмовою між Пригожиним і Лукашенком.

Розвідка Німеччини прослуховувала розмови між ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним і білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

Про це пише Tagesschau із посиланням на дані журналістів радіостанцій WDR і NDR. 24 червня, коли "вагнерівці" йшли брати Москву, німецька служба зовнішньої розвідки відстежувала спілкування між Пригожиним і Лукашенком.

Відзначається, що Лукашенко домовився про відповідні гарантії безпеки для Пригожина, якщо він зупинить спробу перевороту. В результаті Пригожин припинив заколот і повинен був відправитися в Білорусь в обмін на відсутність покарання.

Відео дня

Представник німецької розвідки відмовився коментувати це питання. "Служба розвідки зазвичай не коментує публічно питання, що стосуються будь-яких розвідувальних даних або діяльності", - заявив він.

Тим часом на Федеральну розвідувальну службу Німеччини останнім часом чинився тиск після того, як ЗМІ повідомили, що служба поінформувала федеральний уряд про спробу держперевороту в Росії запізно, лише тоді, коли вона вже була в самому розпалі.

При цьому, відзначають журналісти, розвідка могла знати про підготовку заколоту ПВК "Вагнер" проти Кремля заздалегідь, приблизно за тиждень до того, як він стався. Розвідка Німеччини спробувала перевірити цю інформацію через своїх партнерів, проте спочатку це було безуспішно. Тому канцелярію Шольца про це не було поінформовано.

Ще в минулому році розвідка була досить добре поінформована про внутрішню роботу ПВК "Вагнера". Служба зовнішньої розвідки, мабуть, зламала внутрішні комунікації банди найманців і старанно їх читала. Але потім кажуть, що співробітник СЗР Карстен Л. видав операцію з прослуховування телефонних розмов російським спецслужбам. У так званій "справі про крота" йому незабаром пред'являть звинувачення в державній зраді.

Переворот в Росії - що відомо про заколот Пригожина

Як повідомляв УНІАН, 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив російських військових в обстрілі позицій своїх бойовиків і направив колони "вагнерівців" у бік Москви, щоб "зупинити" військове керівництво Росії. Пригожин вимагав видати йому главу міноборони РФ Сергія Шойгу і начальника російського генштабу Валерія Герасимова.

На шляху до Москви бойовики легко захопили військові об'єкти Ростова і взяли участь в боях з ВКС РФ у Воронезькій області, збивши кілька військових вертольотів і літак Іл-22.

Переляканий російський диктатор Володимир Путін записав термінове звернення і пообіцяв, що заколот буде придушений. Однак Пригожин заявив у відповідь, що він не збирається приходити з повинною. Тим часом стало відомо, що Путін втік з Москви, ймовірно - у свою резиденцію на Валдаї.

До врегулювання ситуації підключився білоруський диктатор Олександр Лукашенко і до вечора 24 червня стало відомо, що Пригожин зупинив рух своєї приватної армії, яка ледь не дійшла до Москви, не зустрічаючи особливого опору. Повідомлялося, що згідно з домовленостями з Лукашенком, ватажок "вагнерівців" повинен виїхати в Білорусь, а його найманці отримали гарантії безпеки і можуть відправитися на білоруську територію.

Вас також можуть зацікавити новини: