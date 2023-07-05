Швидкість падіння прискорилася після невдалого перевороту Пригожина з 23 на 24 червня 2023 року.

В Росії останніми місяцями активно почав дешевшати рубль, а після невдалого перевороту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина ситуація ще більше ускладнилася. Тепер 1 долар в Росії коштує більше 90 рублів, а євро торгується біля позначки в 100 рублів.

Про це свідчить статистика на офіційному сайті "Google Фінанси".

Зазначається, що ще 22 червня рубль демонстрував тенденцію до укріплення та перебував на позначці в 80 рублів за 1 долар, однак вже наступного дня після невдалого перевороту Пригожина ситуація різко змінилася. Рубль з того моменту почав активно дешевшати, а саме рубль до долара девальвував на 13% - до майже 91 рубля станом на 5 липня, а євро – на 15% - до майже 100 рублів.

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В російських банках ситуація також досить напружена. У "Сбєрбанку" долар продають по майже 94 рубля, а купують – по 88 рублів. Євро продають по 100 рублів, а купують – по 98.

У банку "Тінькофф" долар продають по 92 рублі, а купують – по 88. Євро продають по майже 102 рублі, а купують – по 94 рублі.

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Як повідомляв УНІАН, становище з рублем в Росії стало погіршуватися з середини червня поточного року, коли почались помітні зміни в обмінному курсі: як євро, так і долар почали відчутно зростати. Заяви про потенційний переворот в Росії також призвели до падіння акцій найбільш значущих російських компаній. Протягом наступних кількох днів рубль продовжував падати, встановлюючи нові мінімуми, найнижчі за останній рік.

Однак ситуація виглядала ще більш катастрофічно наприкінці лютого - на початку березня 2022 року, коли Центральний банк Росії припинив всі торги на Московській біржі. Тоді обмінний курс рубля впав до рекордно низького рівня відносно долара і євро, досягаючи позначок більше ніж 150 рублів і вище.

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