Крім того, Гарібашвілі вважає неприпустимим втручання громадян України у внутрішні справи Грузії.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі вважає неприпустимим втручання громадян України у внутрішні справи Грузії і не бачить необхідності в допуску до екс-президента Міхеїла Саакашвілі, який знаходиться в тюремній лікарні, українських лікарів, оскільки про стан здоров'я екс-президента "піклуються професійні та висококваліфіковані грузинські лікарі".

Про це йдеться в повідомленні адміністрації уряду Грузії щодо телефонної розмови Гарібашвілі з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася з ініціативи українського президента.

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"Під час телефонної розмови глава уряду Грузії оцінив незаконні дії Міхеїла Саакашвілі як провокацію, деструктивні кроки, що становлять загрозу стабільності країни", - йдеться в повідомленні, передає Голос Америки.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Грузії Іраклі Гарібашвілі. Сторони обговорили допуск до затриманого третього президента країни Міхаїла Саакашвілі його матері і лікарів з України. Зеленський вказав, що влада Грузії повинна гарантувати повною мірою дотримання його прав відповідно до міжнародного права. При цьому він підкреслив, що неприпустимо застосовувати до громадянина України настільки жорсткі заходи примусу.

Стан Саакашвілі

8 листопада на 39-й день голодування екс-президента Грузії, голову виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі транспортували з в'язниці Руставі до медичного закладу для обвинувачених і засуджених №18 (Глданська в'язниця). Адвокати і прихильники екс-президента назвали проведену операцію "викраденням".

Україна розчарована таким кроком грузинської влади. Міністерство закордонних справ направило Грузії ноту з цього приводу і закликало грузинську сторону невідкладно перевезти громадянина України Саакашвілі в цивільний медичний заклад, де були б всі необхідні можливості для надання належної медичної допомоги.

Довідка УНІАН. Саакашвілі затримали у Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосуються посадових злочинів. Відразу після затримання політик оголосив голодування.

Автор: Ірина Погоріла