За словами експерта, екс-президенту Грузії потрібно стаціонарне мультидисциплінарне лікування - реабілітація.

У третього президента Грузії Михайла Саакашвілі підтверджується синдром посттравматичного стресового розладу (ПТСР) - важкого психічного стану, що виникає внаслідок подій, які дуже негативно впливають на психіку.

Про це розповіла президент центру ментального здоров'я "Емпатія" Маріам Джишкаріані, пише "Грузія Online".

При цьому, за її словами, в політика не відзначається такого психічного розладу, щоб він не зміг сьогодні з'явитися на судовий процес.

"За попередніми результатами, які я можу повідомити, підтверджується синдром посттравматичного стресового розладу, що має зв'язок з фактом тортур у в'язниці і в системі, є також неврологічна симптоматика. Ви знаєте, що мова йде про енцефалопатію, яка є результатом голодування. Пацієнту потрібно стаціонарне мультидисциплінарне лікування - реабілітація. Рішення про судовий процес він ухвалить сам, у нього не відзначається такого психічного розладу, щоб він не зміг з'явитися до суду. Рішення у зв'язку з цим він ухвалює сам", - сказала Джишкаріані.

Судовий процес Михайла Саакашвілі має відбутися сьогодні, в понеділок, 29 листопада. Поки невідомо, чи дасть пенітенціарна установа можливість Саакашвілі бути присутнім на засіданні.

Затримання Саакашвілі у Грузії

Як повідомляв УНІАН, Михайла Саакашвілі, який є громадянином України, затримали у Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

Читайте такожСтан Саакашвілі після припинення голодування важкий - ЗМІУ Грузії екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі. Одразу після затримання політик оголосив голодування.

Депутат Верховної Ради України Єлизавета Ясько, яка називає себе цивільною дружиною Саакашвілі, повідомляла про погіршення його здоров'я.

Прем'єр Грузії заявляв, що не бачить необхідності в допуску українських лікарів.

19 листопада адвокат Саакашвілі Ніка Гварамія заявив, що екс-президент Грузії погодився припинити голодування.

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Автор: Катерина Комолова