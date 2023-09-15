Звіти про використання Starlink виявили "серйозні проблеми з відповідальністю в сфері національної безпеки США".

Комітет Сенату США щодо Збройних Сил вивчає питання національної безпеки, що виникли у зв'язку з рішенням Ілона Маска у 2022 році не вмикати супутникову мережу Starlink для українських сил під час атаки на російські військові кораблі в окупованому Росією Криму.

Голова комітету Джек Рід заявив, що звіти про використання Starlink виявили "серйозні проблеми з відповідальністю в сфері національної безпеки, і комітет активно вивчає це питання з усіх боків". Про це пише Bloomberg.

Компанія Маска SpaceX, крім управління своєю мережею супутникового інтернету Starlink, також є великим американським підрядником, що запускає шпигунські супутники для Міністерства оборони США.

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Джек Рід заявив, що комітет вивчить зростаючий супутниковий ринок, державні контракти та "надмірну роль, яку Маск та його компанія зіграли тут".

Рід та інші сенатори задавалися питанням, чому це рішення не було прийнято кимось в уряді. "Ні Ілон Маск, ні будь-яка приватна особа не можуть мати останнього слова, коли мова йде про національну безпеку США", - сказав Рід.

Інші сенатори-демократи в комітеті, в тому числі Джинн Шахін із Нью-Гемпшира і Елізабет Воррен із Массачусетсу, зажадали від Міністерства оборони відповідей на питання, чому саме Маск, а не чиновник уряду США, вирішує, коли Україна може використовувати супутникову мережу.

Шахін і Воррен планують направити лист Міністру оборони Ллойду Остіну з проханням детально розповісти про роботу Starlink і роль Маска в Україні, повідомив помічник Конгресу, який попросив не називати його імені. За словами помічника, комісія поки не починає формальне розслідування, а скоріше збирає інформацію.

За словами Шахін, під час секретних брифінгів вона задавала питання представникам адміністрації Байдена про контроль над використанням Starlink в Україні і не отримала відповідей.

Робота Starlink в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, майже з перших днів війни SpaceX Ілона Маска надала Україні доступ до супутникового зв'язку Starlink. Перші термінали були активовані 26 лютого 2022 року.

Нещодавно Волтер Айзексон у новій біографії Маска розповів, як в минулому році мільярдер таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму, щоб зірвати атаку України підводними дронами на російський військово-морський флот. Зазначається, що таке рішення Маска було викликане страхом, що Росія відповість на це ядерною зброєю.

Пізніше Ілон Маск підтвердив, що йому довелося відхилити екстрений запит України на активацію Starlink у Севастополі через побоювання "ескалації конфлікту".

Раніше цього тижня Маск заявив у подкасті All-In, що він би розширив Starlink для українців у Криму, якби президент Джо Байден доручив йому зробити це, але такої директиви не було. Маск сказав у подкасті, що Starlink був відключений над Кримом з самого початку через санкції США проти Росії.

На момент запиту України минулого року Маск не отримував ніякого фінансування з боку США для операцій Starlink в Україні, хоча в даний час воно підтримується за рахунок коштів Пентагону. Також стало відомо, що Ілон Маск частково передав контроль над системами Starlink військовим США.

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