Раніше він стверджував, що не хотів бути причетним до ескалації конфлікту.

Американський мільярдер Ілон Маск виклав нову версію відключення супутникового зв'язку Starlink поблизу Криму, через що зірвалася операція українських військових з удару по російському флоту.

Виступаючи на технологічній конференції All-In Summit підприємець заявив, що Starlink був вимкнений в районі Криму через американські санкції проти РФ, і увімкнути його без спеціального дозволу від Білого дому Маск буцімто не мав права.

"Причина, через яку Starlink був вимкнений, насправді була в тому, що США запровадили санкції проти Росії. Вони охоплюють Крим, і нам не дозволено вмикати зв'язок", – сказав він.

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При цьому Маск ще раз підтвердив, що справді отримав "відчайдушні" запити від українських офіційних осіб з проханням увімкнути Starlink біля Криму на час операції.

За словами мільярдера, він увімкнув би Starlink над півостровом, попри санкції, якби йому надійшла пряма директива від президента США Джо Байдена.

Скандал із вимкненням Starlink біля Криму

Як повідомляв УНІАН, днями стало відомо, що в минулому році Ілон Маск зірвав спецоперацію українських спецслужб, коли ті планували атакувати російський флот у Криму дронами-камікадзе. Версії того, що сталося, різняться.

За даними CNN, Маск екстренно вимкнув супутниковий зв’язок Starlink біля Криму, на який покладалися українські оператори морських дронів. Нібито він зробив це саме після того, як дізнався про плани атаки. Буцімто, він боявся, що атака спровокує РФ на ядерний удар, а Маск опиниться причетним до цього.

Сам Маск стверджує, що Starlink взагалі ніколи не працював біля Криму, не кажучи про сам півострів. Відтак він отримав екстрений запит на увімкнення супутникового зв’язку у цьому районі, коли операця вже почалася, але відмовився задовольнити цей запит.

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