Безстроковий ордер зобов'язує ПАР заарештувати диктатора в разі його появи на їхній території.

Хоча в Кремлі заявляють, що російський диктатор Володимир Путін, ордер на арешт якого видав Міжнародний кримінальний суд, ще не вирішив, чи поїде на саміт БРІКС в ПАР, в південноафриканській країні запевняють, що він братиме участь очно.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що захід відбудеться, і всі лідери, включно з Путіним, будуть присутні особисто, пише південноафриканське видання Eyewitness News.

"Ходили чутки, що це теж може стати онлайн-самітом – ні. Він буде лицем до лиця, очі в очі", – каже Рамафоса.

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На саміті міждержавного об'єднання, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР, будуть присутні, як очікується, лідери щонайменше 22 країн світу. Місцем проведення стане найбільше місто ПАР Йоганнесбург.

Саміт БРІКС - що потрібно знати

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна у зв'язку з його причетністю до депортації дітей з України. Безстроковий ордер зобов'язує країни-учасниці Римського статуту – серед яких ПАР-заарештувати його в разі появи на їх території.

Міжнародний ордер на арешт диктатора став справжньою проблемою для ПАР. Протягом останніх місяців Південно-Африканська Республіка шукає способи і уникнути арешту Путіна, і провести серпневий саміт БРІКС в Йоганнесбурзі, на якому він би був присутній особисто. Зокрема, повідомлялося, що розглядався перенесення саміту в іншу країну. Активно обговорювалося проведення саміту в онлайн-форматі. Країна обіцяла учасникам саміту дипломатичний імунітет, хоча він не має переваг перед будь-якими ордерами.

Зі спробами призупинити дії ордера МКС на арешт пов'язували візит лідерів африканських країн в Україну, під час якого вони презентували свій мирний план.

У самому ж Міжнародному кримінальному суді впевнені, що в разі візиту Путіна ПАР вчинить правильно.

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