ПАР може попросити провести зустріч БРІКС Китай або, в якості альтернативи, сусідній Мозамбік.

Південноафриканська Республіка хоче перенести саміт лідерів БРІКС в іншу країну, щоб уникнути необхідності заарештувати президента РФ Володимира Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду.

Як пише Bloomberg, ПАР запросила Путіна разом з лідерами Бразилії, Індії та Китаю на саміт 22-24 серпня. При цьому, оскільки країна є членом Міжнародного кримінального суду, вона буде зобов'язана привести у виконання ордер на арешт Путіна, виданий раніше в цьому році, якщо він приїде.

Щоб цього уникнути, за словами джерел Bloomberg, ПАР розглядає можливість попросити провести зустріч БРІКС Китай або, в якості альтернативи, сусідній Мозамбік.

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Ні Китай, ні Мозамбік не є учасниками Римського статуту, яким був заснований МКС. Однак, за словами одного з джерел, Мозамбік навряд чи підійде для проведення саміту, оскільки у країни немає можливості провести захід такого масштабу.

У той же час, обговорення з цього питання ще йдуть, і рішення поки не прийнято. Представник Департаменту міжнародних відносин ПАР Наледі Пандор Лунга Нгкенгеле заявив, що саміт пройде в провінції Гаутенг, де розташовані торговий центр Йоганнесбург і столиця Преторія.

Ордер на арешт Путіна і саміт БРІКС

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна а також уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Тепер його будуть зобов'язані заарештувати в кожній з 123 країн-учасниць Римського статуту, в тому числі і в ПАР.

Раніше повідомлялося, що Південно-Африканська Республіка надала імунітет учасникам саміту БРІКС, таким чином, в теорії Путін може приїхати на саміт, не боячись арешту.

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