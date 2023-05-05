У серпні в Південній Африці відбудеться саміт держав BRICS, який планував відвідати російський диктатор Путін.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан переконаний, що у випадку візиту президента РФ Володимира Путіна до Південно-Африканської республіки на саміт країн BRICS, його буде арештовано за ордером МКС.

Про це Хан заявив під час участі в засіданні комітету із закордонних справ Палати громад Канади, пише Укрінформ.

"Вони (південноафриканці - ред.) дуже добре знають про свої зобов'язання, тож я впевнений, що вони вчинять правильно", - сказав Хан на запитання про те, чи можливий арешт Путіна в ПАР.

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Прокурор зазначив, що публічно це питання не порушував. Він додав, що держава, яка успішно здолала расистську систему апартеїду, має право на ухвалення власних рішень.

"Нещодавно звучали заяви, пов'язані з визнанням Південною Африкою своїх зобов'язань, відповідно до Римського статуту. Ці заяви доступні в публічній площині й у них підтверджується їхня поінформованість стосовно цих відповідальностей. Не думаю, що їм треба моя опіка", - сказав Хан.

Ордер МКС на арешт Путіна - коливання ПАР

Як повідомляв УНІАН, у серпні в Південній Африці відбудеться саміт держав BRICS (Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР), участь у якому планував взяти й російський воєнний злочинець Володимир Путін.

Однак, у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна. Його та російського омбудсмена з прав дітей Марію Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнних злочинів в Україні, пов'язаних із викраденням дітей. Це означає, що 123 держави світу, у тому числі ПАР, зобов'язані заарештувати Путіна після прибуття.

Утім, ПАР уже має історію з ігноруваням рішення МКС про арешт топ-політика. У 2015 році Південна Африка відмовилася виконати ордер МКС на арешт тодішнього президента Судану Омара аль-Башира, коли той прибув на саміт Африканського союзу. Тоді після скандалу вже колишній президент ПАР Джейкоб Зума навіть запропонував вийти з МКС, але пізніше від цього плану відмовилися.

Утім, наприкінці квітня чинний президент ПАР Сиріл Рамафоса також заявив, що його країна вирішила вийти з Міжнародного кримінального суду. Проте вже незабаром адміністрація президента ПАР "дала задню" й заявила, що лідер країни "помилився" у заяві щодо МКС. Там зазначили, що Рамафоса неправильно висловився і Південна Африка не планує виходити з МКС і відмовлятися від зобов'язань, які має виконувати згідно з Римським статутом.

Після видачі ордера ПАР звернулася за юридичними консультаціями з приводу своїх зобов'язань заарештувати Путіна. А нещодавно видання Sunday Times із посиланням на джерела повідомило, що влада Південної Африки попросила Володимира Путіна не приїжджати на саміт BRICS, що пройде в Йоганнесбурзі, а взяти участь по відеозв'язку.

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