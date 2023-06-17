На його думку, ракетний обстріл під час візиту знищив лояльність африканських країн до РФ.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що делегація африканських країн приїхала тільки для того, щоб попросити про припинення дії ордеру МКС на арешт президента РФ Володимира Путіна.

"Там є один пункт, який їх хвилює і заради якого, мені здається, вони і приїхали. Довіра ж йде маленькими кроками: "А давайте одним з пунктів зробимо припинення дії ордера МКС, виданого на арешт Путіна, і це буде символізувати таку довіру, і потім перейдемо до наступних пунктів"... Природно, всі інші пункти мало кого цікавлять", - додав він.

Радник глави ОП наголошує, що наразі єдиний реальний план завершення війни представлений мирною формулою України, тоді як решта - це різні варіанти капітуляції.

Він також прокоментував обстріл української столиці в день приїзду делегації. На думку Подоляка, ракетна атака по Києву знищила ту лояльність, яка залишалася у низки африканських країн до РФ.

"Зрозуміло, що вони публічно не будуть це демонструвати, зрозуміло, що є певні залежності від мінеральних добрив, додаткових сировинних поставок, грошей Російської Федерації, навіть від збройних ПВК, які Росія іноді експортує в африканські країни... Мені здається, що це (ракетний обстріл - УНІАН) був переконливий аргумент, який абсолютно точно підкріплює позицію України на глобальному ринку", - зазначив радник глави ОП.

Атака на Київ під час візиту африканських лідерів

Як повідомляв УНІАН, 16 червня до Києва прибула делегація африканських країн на чолі з президентом Сенегалу Маккі Саллом і лідером Південної Африки Сірілом Рамафосом.

Близько 11: 00 РФ атакувала Київську область і столицю крилатими ракетами "Калібр" і аеробалістичними ракетами Х - 47 "Кинджал".

Представник із закордонних справ і політики безпеки Європейської комісії Петер Стано зазначив, що африканські лідери повинні усвідомити справжні наміри Путіна щодо війни проти України.

На думку Міноборони України, ракетною атакою на Київ під час візиту делегації з ПАР Росія намагалася справити враження на "гостей" України. Зокрема, показати себе як країну, яка нібито може здобути перемогу.

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