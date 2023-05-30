Імунітет поширюватиметься на зустріч голів МЗС країн BRICS і на саміт лідерів держав у серпні. Але цей імунітет не має переваг перед будь-якими ордерами.

У Південно-Африканській Республіці заявили, що нададуть дипломатичний імунітет учасникам двох зустрічей офіційних осіб із групи країн BRICS. Очікується, що саміт, який пройде в цій країні в серпні, може відвідати ватажок терористичної держави Росія Володимир Путін.

В уряді ПАР запевняють, що надання такого імунітету є "звичайною практикою", пише Bloomberg. Він буде поширюватися на зустріч міністрів закордонних справ країн BRICS на початку червня та на саміт лідерів держав у серпні.

"Це стандартне забезпечення імунітету, яке ми робимо для всіх міжнародних конференцій та самітів, що проводяться в Південній Африці, незалежно від рівня участі. Імунітет надається конференції, а не конкретним особам. Вони призначені для захисту конференції та її учасників від юрисдикції країни-організатора на час проведення конференції", - заявили в Департаменті міжнародних відносин і співробітництва.

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"Ці імунітети не мають переваг перед будь-якими ордерами, які могли бути видані будь-яким Міжнародним трибуналом проти будь-якого учасника конференції", - додали в уряді ПАР.

Саміт BRICS в Південній Африці - чи приїде Путін

Нагадаємо, у BRICS входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка. Саміт глав цих країн запланований на 22-24 серпня в ПАР. А вже 1-2 червня в Кейптауні зберуться міністри закордонних справ блоку.

ПАР запросила президента Росії Володимира Путіна взяти участь у саміті BRICS в серпні. Російський диктатор Путін розшукується Міжнародним кримінальним судом за звинуваченнями, пов'язаними з війною Росії з Україною, і як член суду Південна Африка буде зобов'язана заарештувати його, якщо він приїде в країну. Після видачі ордера ПАР збиралася провести юридичні консультації з Кремлем.

Відзначимо, що ПАР у 2015 році вже відмовилася виконати ордер МКС про арешт чинного на той момент президента Судану Омара аль-Башира, під час його візиту на саміт Африканського союзу. Тоді через скандал екс-президент ПАР Джейкоб Зума пропонував вийти з МКС, але в підсумку від цієї ідеї відмовилися.

Цього року чинний президент ПАР Сиріл Рамафоса також заявив, що його країна вирішила припинити членство в Міжнародному кримінальному суді. Однак відразу ж в адміністрації президента ПАР уточнили, що Рамафоса "помилився" в заяві, і Південна Африка не планує виходити з МКС і відмовлятися від зобов'язань, взятих в рамках Римського статуту.

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