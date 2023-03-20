За даними ЗМІ, мова йде про невелику групу бійців.

В Італії українські військовослужбовці завершили навчання роботі з протиракетною системою Samp-T.

За даними джерел інформаційного агентства ANSA, йдеться про групу з близько 20 українських захисників. "Група з близько 20 українських військовослужбовців завершила програму навчання в Італії, повідомили в неділю джерела ANSA, підтверджуючи повідомлення преси", - йдеться в повідомленні.

Il Fatto Quotidiano повідомляла, що навчання, які пройшли в Сабаудії (провінція Латина на південь від Риму), стосувалися протиракетної системи Samp-T.

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Система SAMP/T-MAMBA - це еквівалент американської системи Patriot. Вона здатна відстежувати і перехоплювати десятки цілей, в тому числі і балістичні ракети. Одна пускова установка ЗРК озброєна 8 ракетами.

Допомога Україні від Італії

Минулої осені президент України Володимир Зеленський розповів, що попросив Італію передати Україні зенітні ракетні комплекси SAMP-T.

У грудні 2022 року Італія схвалила продовження поставок зброї в Україну до кінця 2023 року. Пізніше в італійському МЗС заявили, що готові передавати Україні оборонне озброєння, однак про постачання наступального мови не йде.

Після чергового засідання Контактної групи з оборони України "Рамштайн" стало відомо, що Італія і Франція передадуть Україні систему ППО SAMP/T . За даними ЗМІ, вони хочуть закупити для ЗРК 700 ракет Aster-30 вартістю 2 мільярди євро.

У лютому прем'єр Італії Джорджа Мелоні прибула до Києва і оголосила про передачу Україні трьох видів ППО - SAMP-T, Skyguard та Spike.

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