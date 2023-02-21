Окрім цього Рим допоможе Україні з розмінуванням, а також займеться постачанням генераторів.

У Києві відбулася зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Як передає кореспондент УНІАН, очільник італійського уряду заявила про передачу Україні трьох систем ППО на спільному брифінгу з Зеленським.

Зокрема, вона пояснила, що шостий пакет "переважно" концентрується на протиповітряній обороні, щоб захистити цивільну та критичну інфраструктуру.

"Ми багато працювали над цим разом із Францією, щоб швидко поєднати наші технології. Зенітно-ракетні комплекси SAMP-T - це дуже важливо, але в новому пакеті допомоги є ще й інші системи ППО, зокрема, Skyguard та Spike", - сказала Мелоні.

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Прем'єр також прокоментувала ймовірність надання Україні винищувачів.

Вона підкреслила, що коли йдеться про країну, проти якої здійснено агресію, то вся надана їй зброя має бути оборонною і призначена для захисту.

Також Мелоні заявила про допомогу Києву в розмінуванні країни та постачанні генераторів.

Окрім цього президент України та прем’єр-міністр Італії обговорили аспекти співпраці в галузі оборони та безпеки.

"Сьогодні на переговорах із пані прем’єр-міністром ми опрацювали усі ключові аспекти нашого партнерства з Італією як на двосторонньому рівні, так і в європейських інституціях та загалом міжнародних відносинах…", - сказав він.

За словами глави держави, про європейську та євроатлантичну інтеграцію "будемо сьогодні говорити більш детально під час продовження зустрічі".

"Звичайно, передусім ми обговорили співпрацю у галузі оборони і безпеки, і я дякую Італії за новий пакет оборонної підтримки для України", - зазначив президент.

Крім того, Зеленський та Мелоні обговорили реалізацію української формули миру та долучення до цього Італії.

"Поки триває ця агресія, санкції вільного світу проти РФ мають посилюватися і, на нашу думку, постійно, щоб не дати Росії адаптуватися до тиску", - підкреслив Зеленський.

Італійська допомога Україні у боротьбі проти Росії: що відомо

Італія готувалася передати Україні кілька одиниць німецьких Panzerhaubitze 2000 та РЗСВ М270, та чималу кількість старіших гаубиць M109.

Рада міністрів Італії схвалила постанову про продовження постачання зброї в Україну до 31 грудня 2023 року.

Влада Італії і Франції спільно замовлять велику партію з 700 ракет Aster-30, вартість яких складе 2 млрд євро для франко-італійського ЗРК SAMP/T.

Рим готовий відправити винищувачі України, однак за однієї умови.

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні викрила на брехні Володимира Путіна у його словах про війну в Україні.

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